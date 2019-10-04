南方澳斷橋後重建3年　交通部再納13號碼頭一併改建

▲南方澳跨海大橋崩塌。（圖／記者林振民攝）

記者胡順惠／台北報導

宜蘭縣南方澳大橋1日無預警坍塌，交通部決定以3年為目標展開重建。交通部表示，不只會興建全新南方澳大橋，也會尊重地方意見，為南方澳做整體規劃，政次黃玉霖今日特別走訪進安宮、南天宮、中壇元帥太子廟等廟宇，進行參拜同時與地方人士討論，災害重建過程中，如何與地方合作，帶動提升南方澳漁港成為國際觀光漁港。

黃玉霖表示，今天討論很具體，有幾個基本方案。在南方澳漁港老街入口建設轉運中心，讓外來遊客可以停車、轉運，搭乘電動巴士巡迴，或租用腳踏車或電動機車，可以紓解南方澳老街塞車困擾。

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▲交通部政次黃玉霖（中）走訪廟宇，與地方人士討論災後重建。（圖／交通部提供）

黃玉霖指出，目前漁船如果在13號碼頭靠岸，容易會有撞到消坡塊的危險，交通部會責成港務公司，評估興建現代化平台的消坡工程解決這個問題，並納入13號碼頭改建計畫一併進行。

此外，交通部也會責成港務公司馬上進行可行性評估，活化13號碼頭的十多公頃土地，以帶動地方觀光發展，而目前漁港內有部分私人土地，無法興建碼頭，下雨天也可能有土石崩落，造成漁港的危害。交通部將會同農委會進行可行性評估，評估取得土地延伸碼頭，如果可以完成，將可改善碼頭的風險，並擴大漁港航道寬度與深度，提升漁港使用效率。