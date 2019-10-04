「5G企業專網專頻」議題餘波盪漾　遠傳總座嗆：沒有必要專頻

▲遠傳總經理井琪強調，企業沒有專頻的必要性。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

經濟部近期拋出了「5G企業專網專頻」的議題，引起了電信業者的高度關注；而遠傳總經理井琪今（4）日受台灣通訊學會之邀，以「5G產業發展的機會與挑戰」為題發表演說，會後受訪時她針對「5G企業專網專頻」這題再度強調，企業一定有專網的需求，但是專頻沒有其必要性。

井琪指出，政府不斷地強調要「公平」，但在電信業者用天價標頻譜的情況下，政府要如何用「公平」的方式來讓企業也可以獲得5G頻譜？如果政府要求企業端也用這麼多成本去買專用頻率，那他們還會這麼做嗎？更何況企業也不是用「標頻譜」的方式進行，從一開始兩方就是完全不一樣的競爭情況。

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井琪表示，遠傳為了企業專網服務方案分出了四種專網部署模式，分別是網路切片、企業專用基地台、企業專用基地台及資料面核心網，以及獨立組網，這四個專網模組遠傳都可以設計、提供不同程度與獨立性的網路支援與協助；這也意味著，所謂的「企業專頻需求」都是可以透過電信業者的技術加以解決。

「電信業者當初看的5G市場，本來就是包含了整個消費者、企業端市場。」井琪認為，電信業者當初之所以願意付出這麼多的頻譜競標費用，是將消費端、企業端都納入考慮範圍中。

井琪說明，目前企業端收入占遠傳整體營收的20%，當中的60~70%則是來自於VPN企業專屬網路；但現在政府把業者原先認為有潛力的市場給切割了，那麼百億的投資成本到底何時才能回收？

除此之外，井琪也指出，取得專用頻率需要負擔頻率成本與干擾風險，且建立專用網路需要極高的建設與管理成本，還是建議企業可透過電信業者合作，才能以安全、快速地方式達到垂直產業的需求。