瘋傳「哈吉貝」將成今年最強颱　吳德榮、氣象局：錯誤訊息

▲「熱帶擾動」位置大約在關島、菲律賓、琉球之間的海面上。（圖／翻攝自三立準氣象．老大洩天機）

記者胡順惠／台北報導

國慶4天連假即將到來，大家都很擔心颱風打亂美好假期，今日傳出颱風「哈吉貝」即將生成，且中心氣壓會低至930百帕，強度恐超越今年所有颱風。氣象專家吳德榮接受《ETtoday新聞雲》 訪問時表示，即使颱風真的形成且中心氣壓930百帕，也不是今年最強，颱風利奇馬跟蝴蝶中心低壓都是915百帕（編按：中心低壓數值越低代表越強）。中央氣象局補充，颱風強度並不是看中心低壓，而是看中心風速。

據了解，此錯誤資訊是來自美國佛州大學（FSU）氣象研究生柯丸（Levi Cowan）建立的氣象數據資料網站。該網站在推特上表示，「93W」熱帶擾動目前所有路徑均顯示中心氣壓會低至930百帕，比起今年已形成的颱風都更低，中心氣壓愈低代表與颱風附近的氣壓相差越大，颳起的風也就愈強。

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「這個資料是錯的，資料來源也只是個研究生，希望媒體之後能加以查證再報導，以免造成假新聞。」吳德榮解釋，今年利奇馬、蝴蝶颱風中心氣壓都是915百帕，數值越低代表越強，即便真如研究生模擬為930百帕，也不會是今年最強。

吳德榮表示，從目前資料觀測，只能確定下周形成颱風機率高，但大致上不會影響國慶日天氣，因為預報路徑隨時都在變動，現在說還過早，像是研究生所提的路徑就與今日下午不同，時間越久誤差也會越大，等到下周一、二（7至8日）再來確定路徑比較準確。

氣象局預報員顏增璽也說，目前海面上還是熱帶擾動，還沒變成熱帶性低氣壓或颱風，等颱風形成後再評估發展也不遲，現在預測都還不一定，930百帕並不是今年最強，且強度也不是看中心低壓，而是看中心風速而定。