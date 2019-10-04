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影／「蘆竹王陽明」慘了！300G偷拍5少女性愛片　法官重判囚10年

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記者沈繼昌／桃園報導

網路狂人「蘆竹王陽明」李威德因偷拍少女性愛光碟案，檢警清查其檔案高達300GB，地院4日審酌李一度揚言恐嚇並散佈，其中違反少女意願偷拍性愛影片部分，地院法官以觸犯兒少性剝削條例為7年以上之刑，4日依兒少性剝削、妨害電腦使用及恐嚇等罪重判李威德10年，不得易科罰金部分判刑2年8個月。

▲▼蘆竹王陽明自拍嗆聲：最好讓我上新聞。（圖／翻攝爆料公社）

▲網路狂人「蘆竹王陽明」李德威之前因偷拍性愛光碟案出庭，低調請求庭上給他機會與被害女子和解。（圖／翻攝爆料公社）

檢警查出，24歲的李威德，被控偷拍與女友、女性友人與網友性愛影片，意圖散布或拿影片恐嚇女子與他繼續發生親密性行為，桃檢去年起訴後全案移審桃園地院，桃園地院月前召開準備程序庭，李由律師陪同下出庭應訊，當時庭上一改囂張氣焰低調請求法官給他機會與與被害女子和解。

▲網路狂人「蘆竹王陽明」李德威之前因涉猥褻台東員警案，遭桃園市警局蘆竹分局移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲網路狂人「蘆竹王陽明」李德威之前因涉猥褻台東員警案，遭桃園市警局蘆竹分局移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

地院指出，李案於今年7月初審結，地院後來再另加開辯論庭，主要是為了釐清李偷拍行為，是否涉及兒童及少年性剝削防制條例，是否違反本人意願方式，迫使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片影片，若定案可處7年以上有期徒刑。

地院查出，李犯案後坦承犯行，在多位當事人指證下，檢警查扣影片檔案證物多達300GB，宛如李宗瑞翻版，法官考量其中2名被害人為少女，李涉嫌利用2人涉世未深與其親密情誼關係，竊取被害少女手機內個人私密影片，或違反被害少女意願竊錄和他性交影片，數量非少，侵害被害少女隱私、戕害身心受創皆鉅，又僅因不滿被害少女要求分手或不順其意，即以公開性愛影片之言語恐嚇被害少女或騷擾，犯後雖坦承犯行，並與被害少女達成和解。

地院法官綜合考量李威德案，就不得易科罰金部分共15罪，判處有期徒刑10年，得易科罰金部分則判刑2年8個月，本案還可上訴。

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