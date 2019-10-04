中鼎號召12國專家學者開循環經濟會議　找出資源循環及永續發展策略

▲(左起)財團法人台灣營建研究院呂良正院長、法國在台協會公孫孟(MR. JEAN-FRANCOIS CASABONNE-MASONNAVE)主任、中鼎教育基金會董事長簡又新大使、國立臺灣大學蔣本基特聘教授、台灣企業永續研訓中心李育明秘書長。（圖／中鼎集團提供）

記者余弦妙／台北報導

「循環經濟」近年成為全球重視的課題，對此中鼎集團邀請12國31位知名專家學者，發表最新的研究論文及技術案例，探討解決技術、金融、制度及監管等障礙，實施循環經濟模式的開發，促進節能、溫室氣體減量等研究案例，並且舉辦圓桌會議藉由各界的力量研擬「循環經濟建議」。

中鼎集團指出，為帶動循環經濟的相關產業發展，推動臺灣循環經濟的永續策略，由中鼎教育基金會、台灣永續能源研究基金會、台灣企業永續研訓中心、臺大環境工程研究所共同主辦2019年第三屆循環經濟綜合與創新解決方案國際會議，期冀加速提升國內對循環經濟之重視，透過各界投注的力量與創新技術，促使產業轉型，達成循環經濟，共創永續的目標，因此才會舉行這次的會議。

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中鼎集團表示，這次的會議融合四大主軸，「治理和發展策略」、「永續金融與財務」、「永續設計及製程」、「推廣綠色經濟商業模式」等，共邀請了12國31位知名專家學者，發表最新的研究論文及技術案例，除提供政府建言外，並促使企業、大學院校及國內外研究機構進行最先進的策略及技術方案交流與互動。

中鼎教育基金會暨台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，循環經濟以物質的循環、再生、再利用為出發點，此模式的特點是低消耗、低碳排及高效能，可以取代大量生產、消費和廢棄物的「線性經濟」模式；同時他也強調循環經濟要從回收利用、延長產品生命週期、在商業模式上以分享與服務為模式，依序可循環之產品設計，最後運用數位科技平台解決問題。