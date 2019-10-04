被鄰居拜託保管「情趣用品」卻狂飄噁味　她打開看竟是「腐爛人頭」

▲卡門謊稱箱子裡裝著情趣用品，其實卻是男友的頭顱。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

西班牙坎塔布里亞（Cantabria）傳出一起驚悚命案，一名女子受到鄰居卡門（María del Carmen M.G.）拜託，幫忙對方保管一箱「情趣用品」，最近卻頻頻聞到盒子飄出奇怪臭味。她好奇打開包裹查看，沒想到裡頭竟裝著一顆已經腐爛的人頭，嚇得立刻報案。

《都會報》報導，卡門的男友馬利亞（Jesús María B. R.）於2月就被通報失蹤。她表示，由於警方可能會到住處搜索，不希望「情趣用品」被發現，因此拜託鄰居幫忙保管「包裹」。這一名鄰居受不了日益濃烈的臭味，9月28日決定打開箱子，沒想到卻看見一顆腐爛的頭顱，才讓事件曝光。

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DNA測驗結果證實，頭顱確實屬於失蹤已久的馬利亞（Jesús María B. R.），西班牙國民警衛隊目前正在積極尋找這名67歲死者的屍體，也立刻逮捕卡門。

根據《國家報》（EL PAÍS）報導，61歲的卡門來自加的斯（Cádiz），可能面臨謀殺罪的起訴，她向警方供稱，男友帶著1.2萬歐元逃離家中。但是，報導也指出，仍沒有證據顯示這一名女子謀殺了男友，法官目前暫時擱置此案。

A Spanish woman has been arrested after her neighbor opened a box that she had given her for safekeeping. Rather than... 由 El País English Edition 發佈於 2019年10月3日 星期四

死者的表弟瑞康多（Carlos Ricondo）表示，卡門一開始謊稱馬利亞去度假，發現親戚狂打男友的電話，又推托手機掉進浴缸壞掉，「她給了我們另外一個號碼。我們會從那個號碼收到簡訊，但是從寫訊息的方式來看，我們都認為那不是馬利亞。」

瑞康多表示，老早就開始懷疑卡門前後矛盾的說詞，「我們要求『馬利亞』打電話，或是傳送語音訊息，從此以後都沒有得到回應，另一名表弟阿爾方索（Alfonso）才趕緊找上警察朋友，通報失蹤。」他難過地說，一度希望表哥會回來，「但是，過了這麼久都沒有任何生還跡象，我們甚至以為他可能跳海了。」

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