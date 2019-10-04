東森購物歡慶20週年　祭出最高回饋20%再抽東京來回機票

▲東森購物歡慶20週年，即日起祭出一系列優惠活動。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物歡慶20週年，即日起至12月底，凡於全通路消費最高回饋20%東森幣，天天、月月再加碼抽獎，好禮有KHS功學社折疊單車、王品牛排十人套餐券等之外，還將送出東京來回機票共10名，讓幸運兒省荷包暢玩日本。

力拼百貨週年慶，東森購物推出優惠活動一波波，10/10以前消費滿2,020元，可抽200枚東森幣，限量200名；10/22前消費累積滿萬元，有機會獲得1,000元折價券，限量300名；10/10～10/14期間，全館下殺85折，天天中午再狂灑20萬元，此外，20間銀行最高可享10%回饋。

折扣方面，站上各館同步推出精選下殺1折起，包括美妝館限時1折起、精品香氛3折起，美食館購買品牌飲品再享消費滿2,000元折200元，日用館則祭出限定聯合利華品牌，下單不限金額再抽漢來海港餐券2張。適逢換季出清，流行館主推女裝199元起，Timberland、NIKE、Addidas等品牌鞋款特賣2折起，Easy Shop品項89元即可入手。

旅遊館加碼推出20週年獨家限定活動，一口氣下殺2折起，秋冬出遊現折2,000元、寒假/春節期間現折20,000元，全館再加碼滿5,888元送188東森幣；滿15,888元送588東森幣。而外出旅遊必備行李箱，趁這波買Rimowa可享94折起優惠，單品最高可折6,000元、週邊配件9折起。此外，東森購物代言人吳宗憲與Sandy，聯手電視購物專家斯容，共同帶來超爆笑又吸睛的最新廣告，將於10/5晚間在各大電視台強力首播。

▲（左起）吳宗憲、斯容、Sandy共同為東森購物帶來最新廣告，將於10/5晚間在各大電視台強力首播。（圖／東森購物提供）