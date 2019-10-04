鐵板燒「高麗菜」才是本體！　網推必加「黑色神秘醬汁」：光菜就扒三碗飯

▲網友認為鐵板燒的精髓是青菜。（示意圖／東森新聞）



記者黃可昀／綜合報導

吃鐵板燒絕對少不了的就是高麗菜和豆芽，這2項蔬菜已經成為固定班底，淋上醬汁簡直絕配。一名網友表示，他認為鐵板燒最好吃的不是主角牛肉或雞肉，而是配料「高麗菜」，他甚至對高麗菜給出「鐵板燒本體」的超高評價，其他人也認同地說，「光菜就可以配三碗飯！」

原PO在PTT指出，在鐵板燒所有菜色中，他最愛的就是「炒高麗菜」。不少網友則認為，吸附著濃厚醬汁的豆芽菜才是王道，「我覺得豆芽菜才是！」「豆芽菜+師父的手指神秘醬汁。」「推豆芽菜。」也有人認為，最大功臣是那罐神秘的黑色醬汁，可以把青菜變得很下飯，「所以我說，醬汁呢？」「神秘水才是。」

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▲不只價格便宜，和鐵板燒醬汁也特別搭。（圖／翻攝自PTT）



其實幾天前，已經有另一名網友在PTT問大家，不知道為什麼，鐵板燒的青菜，「一定是高麗菜配綠豆芽」，而且兩樣菜一定都會配在一起，剛好各半。對此，網友解釋有2大原因，第一是價格便宜，第二就是沒什麼季節性，「便宜 ，醬淋上去很配飯。」「豆芽菜成本超低。」「豆芽菜價格穩，高麗菜四季都有。」「好炒又不會縮水，賣相好看。」「他給你那份豆芽菜搞不好成本才5元。」

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