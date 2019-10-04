台灣Fintech成績亮眼！「FindeX富得世」獲多家國際機構合作案

▲「FindeX富得世」喜獲多家國際金融機構指定合作。（圖／FindeX富得世提供）

財經中心／綜合報導

根據金管會調查顯示，台灣金融業者2018年投入超過新台幣117.3億元發展金融科技，而今年預估投入219.3億元，年成長率將可達86.9%，Fintech將徹底改變民眾的金融理財與消費習慣。

看準這波熱潮，「FindeX富得世」推出研發多年的金融科技平台系統，並獲得多家國際金融與學術機構指定合作，其中包括澳洲ACDEX PTY外匯券商、瑞士Algo Cipher交易所、Solaris Capital、Zuen Capital裕禾泰投控以及台灣量化交易協會等，為台灣在國際間科技金融產業競賽中再下一城。

請繼續往下閱讀...

FindeX A.S.A.P智能系統，講求在資金安全的前提下，透過系統帶給投資人安全穩健的金融商品選擇權。「FindeX富得世」執行長Albert Hsiung表示，「Fintech的創新金融服務，除了證實台灣頂尖的科技實力與行銷服務，更重要的是成功驗證了如何透過A.S.A.P金融科技系統平台，結合金融企業優化傳統金融商品。」

▲透過A.S.A.P金融科技系統平台，可結合金融企業優化傳統金融商品。（圖／FindeX富得世提供）

Algo Cipher集團總裁 JC Hsu指出，「FindeX富得世」的商品與服務，讓我們對拓展各式DAPPS上架到Algo Cipher公鏈上的服務更具信心。而澳洲ACDEX PTY外匯券商董事總經理Andy Lin更表示，對台灣積極研擬包括Open API與落實普惠金融的產業政策相當期待，透過合作可將多年來ACDEX外匯券商在國際上的Liquidity Provider(流通量供應商)優勢，經由FindeX系統平台媒介，重新定義傳統外匯金融商品，提供投資人友善並具投資價值的衍生性數位金融商品。