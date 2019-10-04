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社會 社會焦點 保障人權

涉及「三方」利益！2消防員葬身火窟…資深隊員嘆：只會有更多弟兄被燒死

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記者陳雕文／綜合報導

●難解的窘境

台中工廠大火害死2名消防鬥士，看似喚起政府對於違章鐵皮建築的重視。但根據資深隊員分析，上級長官對外絕對會說，「一切指令按照正常程序」，或許事情的最後，會推某些人扛責任，但整個大環境涉及至少三方的利益，包括地主、業者，還有民意代表，根本無解！未來只會有更多弟兄被燒死。

▲2人從火場中被救出時，遺體已經被燒到焦黑、碳化。（圖／記者李忠憲攝）

▲2勇消被其他弟兄救出時，遺體已燒到焦黑、碳化。（圖／記者李忠憲攝）

資深隊員解釋，撇開台中的案例，光就新北市來說，違章鐵皮屋的數量絕對超過一般人的想像，蘆洲、五股、泰山、樹林、土城等等，每個地區的違建倉庫與工廠超過數千間！大多數違建不是缺乏水源，就是消防相關設施過期，但各地區的稽查人員都不到10人，檢查品質堪憂。

資深隊員還說，負責稽查的安檢隊員本身還有其他勤務，包括救災、演習等等，忙碌程度可想而知，且他們不僅僅是勘查違章的鐵皮工廠，還有醫院、公家單位等建築需要檢驗，「安檢的效率跟品質，可以有多好？」。

更糟糕的是，哪怕安檢人員要求限期改善，不願配合的業者，總能找出理由「展延」複檢的期限，能拖就拖。再不行，業者還可政治獻金，請民意代表「關心」安檢的程序，如果消防員不接受施壓，堅持開罰，未來消防局在議會可拿到的預算補助，就準備被砍吧。

▲台中市違建高達8萬多件，怎麼拆也拆不完。（圖／記者鄧木卿攝）

▲各地都有違建鐵皮屋，但安檢人員要開罰或通報拆除，卻有許多困難。（圖／記者鄧木卿攝）

●不變的關係鍊

資深隊員分析關係鍊，「地主會讓業者來租地設廠，工廠業者製作產品銷售獲利，而地主跟業者通常背景都不簡單，也會花錢扶持認同的民意代表，因此要對違章鐵皮工廠開罰，甚至通報工務局來拆，難度是非常大的，最後真正能拆的也沒幾間，也是等到弟兄犧牲，政府才會短期突然硬起來拆，但過不久，一切繼續運行」

資深隊員補充，「所以相關案件的循環就是：地主賺租金→業者工廠蓋爽爽→消防安檢緩慢→工廠面臨開罰或拆除，就會政治獻金→民意代表拿了錢，開始施壓→消防員進違章火場犧牲→相關單位製作浴火鳳凰影片→地主繼續賺，工廠繼續蓋…無限循環」消防員只會繼續犧牲。至於政府官員要求檢討設備或是搶救的SOP，資深隊員說，「會檢討一陣子，但就是一陣子」

●擔心輿論壓力就犧牲自己人

台中市大雅區鐵皮工廠3日凌晨大火，2名特搜勇消謝志雄（33歲）、張哲嘉（32歲）被下令拿熱顯像儀進入，2人困在火場中悶燒長達5小時，待獲救時遺體已經完全焦黑碳化；遺體血管中血液早已被高溫「烘到乾涸」，根本抽不出來，檢方只好改以牙齒特徵辨識，但卻發現2人牙齒也全被大火燒毀，已無法識別。

對於無人受困，卻派員入火場白白犧牲的指令，台中消防局長曾進財卻說，如果不進入火場找到火源，任由火勢擴散延燒，人民財產損失就會更大，消防局豈不是被外界批評毫無作為、瀆職；若是再碰上鐵皮屋大火、無人受困的情況，現場消防人員如何在先保護自己生命情況下再滅火，消防局要好好研擬一套辦法，才不會讓消防員平白犧牲。

▲▼大雅火警現場。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲大雅火警現場，恐怖的大火怵目驚心，但資深隊員認為，官方的檢討無濟於事，未來還是會有更多弟兄白白犧牲。（圖／記者陳雕文翻攝）

此話一出，再次引起各地基層的不滿，紛紛撻伐，「擔心輿論壓力就可以犧牲自己人？」、「不要下送死的指令，誰會死？要人在沒有水線防護的情況下進入火場，還要隊員想辦法保護自己的生命，只為了救工廠老闆的財產嗎？」、「長官只會說滿滿的幹話，最後害人死了再說『從優撫卹』，搞得好像是他們爭取更多處理後事的錢一樣」

●要拿熱顯像儀入內觀察，必須有防護水線

資深隊員說，要拿熱顯像儀進入火場測溫找火源，指令只對了一半，一般來說，應該是一組隊員拿熱顯像儀，一組人負責拉水帶，在後方進行射水防護，如此才能協助降溫，而且要是遇到屋頂坍塌或後路被阻斷，而拿熱顯像儀的人員受困時，其餘人手即可透過水帶循線找尋受困隊員，才不會導致「派一堆人如無頭蒼蠅亂找」的狀況。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

▼前警大教授、現任亞洲警察學會祕書長葉毓蘭痛批「鐵皮屋再不改，還會有更多警消葬身在鐵皮屋中！」（圖／記者白珈陽攝）

▲▼葉毓蘭赴靈堂慰問家屬。（圖／記者白珈陽攝）

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