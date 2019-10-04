央行9月進場調節匯市　外匯存底增加13.2億美元

▲ 央行外匯局長顏輝煌。（圖／記者黃克翔攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行今（4）日公布今年9月外匯存底為4694.89億美元，較上月底增加13.2億美元，連續四個月創新高。外匯局表示，9月外匯存底增加原因為央行外匯存底投資運用收益增加，以及9月外資集中鉅額匯入，外匯市場波動過大，央行進場調節等因素。

今年9月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計3,811億美元，約當外匯存底81%。較上月的3,644億美元、約當外匯存底78%有所上升。

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外匯局長顏輝煌表示，新台幣匯率原則上由市場供需決定，當遇到季節性、不規則因素，有短期資金大量進出導致市場過度波動、資金過於單向流動的情形時，央行會進場維持資金流動性。顏輝煌也提及，9月底有部分季節性因素，致資金鉅額集中匯入，因此進場調節匯市；而5月份則是資金集中鉅額匯出，央行因而調節。

各國外匯存底部分，韓國9月底外匯存底3,925億美元，比8月底增加19億美元；中國大陸8月底外匯存底3.1072兆美元，比7月底增加35億美元；日本8月底外匯存底1.2628兆美元，比7月底增加128億美元；瑞士8月底外匯存底7,765億美元，比7月底增加13億美元；沙烏地阿拉伯8月底外匯存底4,968億美元，比7月底增加46億美元；香港8月底外匯存底4192億美元，比7月底減少196億美元。