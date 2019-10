大一捐精竟當17名孩子的父親　老來控訴診所「欺騙」求償1.6億

▲艾利透過Ancestry.com族譜網站找到自己的生父。(圖為網站首頁/翻攝至Ancestry官網)

實習記者施怡妏/綜合報導

俄勒岡州克利瑞醫生(Bryce Cleary)日前控告俄勒岡健康與科學大學(OHSU),診所違反協議,當初保證他的精子只會用來孕育五個小孩,並且用於美國東岸,如今發現自己竟然有至少17個小孩,其中還有與自己住在相同地區的,他指責診所欺騙,並要求賠償525萬美元(約新台幣1.6億元)。

根據每日郵報報導,克利瑞醫生在1989年就讀醫學院一年級時,和其他男生一同向一家不孕症診捐贈精子,希望可以協助不孕夫婦並幫助促進相關研究發展,診所也向他保證,精子頂多只會用來孕育五個小孩,而且用於俄勒岡州以外的地區。

30年後,克利瑞得知自己得精子竟被拿來孕育至少17名小孩,而且發生在與自己相同地區的俄勒岡和美國西北部。克利瑞與妻子生育了三個子女,還領養了一個女兒,為了不讓自己的小孩與捐精孕育的小孩接觸,當時在條款上特別備註,沒想到至少有兩名捐精的孩子,與他生養的孩子正一起上同一所學校。

Oregon doctor sues OHSU, says his donated sperm was used to father at least 17 kids: Morning Briefing for Thursday, Oct. 3 https://t.co/92FjM9ZuK1 pic.twitter.com/mq2MTfh78E