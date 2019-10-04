大一捐精竟當17名孩子的父親　老來控訴診所「欺騙」求償1.6億

▲艾利透過Ancestry.com族譜網站找到自己的生父。（圖為網站首頁／翻攝至Ancestry官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

俄勒岡州克利瑞醫生(Bryce Cleary)日前控告俄勒岡健康與科學大學(OHSU)，診所違反協議，當初保證他的精子只會用來孕育五個小孩，並且用於美國東岸，如今發現自己竟然有至少17個小孩，其中還有與自己住在相同地區的，他指責診所欺騙，並要求賠償525萬美元（約新台幣1.6億元）。

根據每日郵報報導，克利瑞醫生在1989年就讀醫學院一年級時，和其他男生一同向一家不孕症診捐贈精子，希望可以協助不孕夫婦並幫助促進相關研究發展，診所也向他保證，精子頂多只會用來孕育五個小孩，而且用於俄勒岡州以外的地區。

30年後，克利瑞得知自己得精子竟被拿來孕育至少17名小孩，而且發生在與自己相同地區的俄勒岡和美國西北部。克利瑞與妻子生育了三個子女，還領養了一個女兒，為了不讓自己的小孩與捐精孕育的小孩接觸，當時在條款上特別備註，沒想到至少有兩名捐精的孩子，與他生養的孩子正一起上同一所學校。

Oregon doctor sues OHSU, says his donated sperm was used to father at least 17 kids: Morning Briefing for Thursday, Oct. 3 https://t.co/92FjM9ZuK1 pic.twitter.com/mq2MTfh78E — The Oregonian (@Oregonian) 2019年10月3日

現年25歲的愛莉森‧艾利(Allysen Allee)透過Ancestry.com族譜網站和OHSU提供的資料，認為克利瑞就是她的生父。她從小就是獨生女，經由網站找到自己的兄弟姊妹，究竟克利瑞還有多少個小孩無從得知。

克利瑞表示，其中一位用他的精子孕育的小孩，透過網站與他聯繫，真相才被發現。他指控診所「欺騙」，在沒經過他本人同意的情況下，隨意使用這些精子，造成無法彌補的傷害，「這給我和我妻子造成了巨大的心理壓力。」

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