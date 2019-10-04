　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化大佛「被消失」！　空汙季環保署「紅害」前協調電廠降載

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲彰化空品列紅色警戒，早上彰化地標八卦山大佛也變得黑茫茫的。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化空品列紅色警戒，早上彰化地標八卦山大佛也變得黑茫茫的。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

每年10月至隔年3月是空污好發季節，今（4）日中部空氣品質更是亂糟糟，截至下午4時，共有4監測站出現「紅害」，上午彰化八卦山大佛更一度被淹沒在霧霾中。環保署解釋，本週空氣品質差，主要受到兩方面影響，今日也首度成立「跨區應變小組」，規劃在紅害前協調電廠降載，並攜手地方聯防空污。

環保署空保處處長蔡孟裕表示，本週空氣品質較差，一部分是因米塔颱風北漂，西南風挾帶大量中國大陸境外污染物，吹入台灣西半部，加上清晨風速偏弱，上午逆溫層偏低，導致水平及垂直擴散較差，污染物易累積，以致金門、馬祖、澎湖與西部縣市，多呈現橘色提醒至紅色警示。

請繼續往下閱讀...

▲環保署空保處處長蔡孟裕說明本週空汙嚴重原因。（圖／記者嚴云岑攝）

此外，今日上午環境風場轉偏東風，因風速偏弱，西半部位於背封測，污染物易累積，清晨竹苗至桃園沿海地區受渦流影響，污染物濃度較高。

蔡孟裕表示，環保署已規劃在空氣品質預報連續2天達紅色警示，且未來12小時沒有減緩的情況下，透過事前與地方環保機關協議簽訂減量獎勵契約，讓電廠進行停機或降載。昨日起已協調中火、興達、協和、林口電廠降載減排，總計降載電量共16767.4萬度，減量幅度達43.6%，目前仍在持續減排中。

「空氣品質惡化不是單一現象造成。」蔡孟裕表示，面對秋冬空氣品質不良，已訂定「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，就空氣品質預警、預報、警告、通報、應變防治措施等流程予以規範，由於空氣污染物具有流動性質，會隨氣象條件跨縣市傳輸、擴散，今起亦成立北、中、南區應變小組，以周別、月別、季別召開跨區會議，減緩空品不良情形發生。

ET快訊
手機電充飽快拔掉？　3C達人破解「4大充電迷思」
foodpanda驚見「男星」外送員！雨天送餐被管理員羞辱　
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

救空污！環保署成立「跨區應變小組」　南區5縣市每週開會

愛喝糖飲又不動！糖尿病患「年輕化」　未滿20歲暴增4成

糖尿病少年炫耀「六塊肌」　衛教師一瞥無言：裡面全是油！

流感疫苗遲到！醫籲先打「肺炎疫苗」應急　4大高風險群超需要

黴漿菌感潛伏期達3周！反覆咳嗽當心　5至15歲學童最易中標

公投提案「懷孕8周禁墮胎」　陳時中：又不是公投人要生的！

醫師法修法鼓勵「鮭魚返鄉」　立委籲優先考慮「退休台灣鯛」

黃國昌質疑兒虐通報平台「慢半拍」　衛福部承諾強化管理

茶包溶出「塑膠微粒」有害健康？　衛福部明年提學術報告

長照基金2022提早破產？陳時中1周內提財務報告：立法院「高估」

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

女力炸裂！扛40Kg瓦斯桶爬3樓 全鄉少她就斷炊...鄰居讚：厲害

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

周六晚轉雨變天！一張圖秒懂「降雨熱區」　吳德榮：下周成颱機率高

台灣瘋癲手指畫家匡乙　創作「國慶和諧」手指油畫作品

光華餐旅群一米驚人 勇奪農糧署特別獎

10／5~10／26「色彩．無界」公益畫展捐助偏鄉　展場植生牆襯托畫的色彩生命力

兒負責掃學校廁所！媽「愛子心切一提議」惹笑老爸　網「過度保護」勸三思

正妹妻狂line男主管　他一看「小黃瓜」破尺度真相...心痛：我跟2孩怎辦

孩子房內及身上常帶有異常香氣　可能是電子煙

台中整治空污分進合擊　市府開罰市立高中、議會抗議中火

瘋傳「哈吉貝」將成今年最強颱　吳德榮、氣象局：錯誤訊息

鐵板燒「高麗菜」才是本體！　網推必加「黑色神秘醬汁」：光菜就扒三碗飯

仁德火車站外大排變橘色！　環保局查獲污染要重罰

馬大偉解盤／紅雀@勇士　「挺」莊 買紅雀

周六晚轉雨變天！一張圖秒懂「降雨熱區」　吳德榮：下周成颱機率高

【何韻詩遭潑漆】潑紅漆的被告，為什麼沒羈押？

南方澳跨港大橋坍塌釀6死　監察院申請自動調查

房市擺盪！官方認證北市房價微幅修正　2千萬內大樓最暢銷

台中違建工廠惡火2勇消噬命　3監委申請自動調查

凱莉珍娜「分手不到2天」半夜現身飯店…前男友也在！　PO文解釋：他剛好在那

南方澳斷橋4漁工遺體　4日晚移往中壢通天殯儀館擇期運返家鄉

不斷更新／林立、林泓育炸裂　1局結束桃猿2：0兄弟

生活熱門新聞

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄..

明起變天！　下週有熱帶擾動可能..

柏油路上3個「突起小黑方盒」　..

Skoda車98加2百！員工：..

驚見720輪拖車　還有神秘大水..

男友被子散發「臭又濃睪丸味」網..

12歲弟忘帶餐具「生活智慧王上..

外送員忘帶證件被擋上樓　客警告..

驚見foodpanda擋車牌！..

谷歌街景地圖驚見「全裸男女路邊..

全職媽被酸：只在家帶孩很閒　網..

送餐遇前女友！外送哥：要當爸了

低壓發展中！　2地區周末變天轉..

博愛座大媽狂找碴！台中妹帥解圍

更多熱門

相關新聞

台市府罰市立高中　議會抗議中火

台灣西半部空氣品質不佳，台中市政府和市議會4日同步採取行動對抗空污，市府針對市立高中因工程造成污染開罰，最高6萬，「自己人也不手軟」，國民黨團則到台中火力發電廠抗議，要求增設2部燃氣機組前，先除役4部燃煤機組，結果台電副總經理陳建益聞訊要簽署，趕緊離開現場。

救空污！環保署成立「跨區應變小組」

抓！台中「保特瓶大廠」偷排廢氣遭重罰

空污季來臨　沙鹿、西屯、彰化等6地「紅色警示」

大潭電廠7號機展延初審過了

關鍵字：

空污跨區應變小組環保署紅害霾害電廠降載

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」　選手甩態遭禁賽3年

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

郭泰源正妹女兒看恰恰引退賽淚崩

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

馬俊麟「荒謬6金句」太欠罵！賣慘裝無辜…補刀正宮N次

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

超商茶葉蛋、關東煮噁到爆！店員：死都不碰

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救司機

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面