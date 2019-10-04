彰化大佛「被消失」！　空汙季環保署「紅害」前協調電廠降載

▲彰化空品列紅色警戒，早上彰化地標八卦山大佛也變得黑茫茫的。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

每年10月至隔年3月是空污好發季節，今（4）日中部空氣品質更是亂糟糟，截至下午4時，共有4監測站出現「紅害」，上午彰化八卦山大佛更一度被淹沒在霧霾中。環保署解釋，本週空氣品質差，主要受到兩方面影響，今日也首度成立「跨區應變小組」，規劃在紅害前協調電廠降載，並攜手地方聯防空污。

環保署空保處處長蔡孟裕表示，本週空氣品質較差，一部分是因米塔颱風北漂，西南風挾帶大量中國大陸境外污染物，吹入台灣西半部，加上清晨風速偏弱，上午逆溫層偏低，導致水平及垂直擴散較差，污染物易累積，以致金門、馬祖、澎湖與西部縣市，多呈現橘色提醒至紅色警示。

請繼續往下閱讀...

▲環保署空保處處長蔡孟裕說明本週空汙嚴重原因。（圖／記者嚴云岑攝）

此外，今日上午環境風場轉偏東風，因風速偏弱，西半部位於背封測，污染物易累積，清晨竹苗至桃園沿海地區受渦流影響，污染物濃度較高。

蔡孟裕表示，環保署已規劃在空氣品質預報連續2天達紅色警示，且未來12小時沒有減緩的情況下，透過事前與地方環保機關協議簽訂減量獎勵契約，讓電廠進行停機或降載。昨日起已協調中火、興達、協和、林口電廠降載減排，總計降載電量共16767.4萬度，減量幅度達43.6%，目前仍在持續減排中。

「空氣品質惡化不是單一現象造成。」蔡孟裕表示，面對秋冬空氣品質不良，已訂定「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，就空氣品質預警、預報、警告、通報、應變防治措施等流程予以規範，由於空氣污染物具有流動性質，會隨氣象條件跨縣市傳輸、擴散，今起亦成立北、中、南區應變小組，以周別、月別、季別召開跨區會議，減緩空品不良情形發生。