　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大雅惡火2勇消喪命　檢警消會勘現場查清「死亡真相」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台中惡火殉職2警消。（圖／攝攝臉書）

▲檢警積極調查台中惡火讓2勇消喪命案。（圖／攝攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

檢警偵辦2勇消命喪鐵皮工廠案，檢察官經DNA比確認2人身分，4日率法醫前往相驗採集檢體後，發還家屬處理後事。另外，檢警消也到火場了解起火原因，並已約談業者家數等，全案不排除業者涉有公共危險罪外，帶隊官是否有指揮不當等也將調查，查清「死亡真相」將是重要目標。

檢警偵辦大雅違章鐵皮工廠大火害2勇消喪命，因為33歲謝志雄、32歲張哲嘉2人燒成焦屍，其中1人更嚴重炭化。台中地檢署檢察官為求慎重，3日下午命警方採集DNA後盡速比對，4日中午率同法醫前往台中殯儀館進行相驗，同時採集相關檢體送法醫研究所釐清死因，結束後也當場將遺體發還給2人家屬處理後事。

▲▼台中大火殉職警消。（圖／記者李忠憲攝）

▲2名勇在大雅鐵皮工廠火警中命喪火窟。（圖／記者李忠憲攝）

據了解，2人炭化嚴重，其中1人更是連牙齒、指甲都燒光，身上的消防衣僅存的碎片就黏在身體上，慘不忍睹，但也因此，讓鑑識人員得以採集到相關DNA進行比對。檢警相驗後，家屬雖對於2人的死沒有意見，但仍向檢察官表達，希望讓2人「死得清楚明白」。

▲▼台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良。（圖／記者李忠憲攝）

▲台中地檢署簡短說明調查狀況。（圖／記者李忠憲攝）

檢方表示，全案目前以謝、張2名消防員的相字案偵辦，重點放在2人死因及火場起火原因。檢察官今天上午已與消防局火調人員及警方前往火場，釐清起火原因及起火點。但因為今天現場仍有殘火未熄滅，雖然3日已請工廠業者說明，業者是否涉犯公共危險罪部分將持續了解。

據悉，外界質疑現場帶隊官錯誤指示，讓謝、張2人冒險攜帶熱顯像儀進入鐵皮工廠火場找尋火點，檢警已列調查重點。除將調閱消防局整起火警處理過程無線電通聯，並約詢火場現場相關人，針對2員進入室內及現場火勢等狀況，勢必查清2人「死亡真相」。

腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

獨／探訪廢棄眷村電視機開機　電源線早斷掉！直播主秒撤：阿公你慢看...

2幼女和前女友面前刺死情敵　「買刀殺人僅5分鐘」法官認殺人罪判無期

惡少激將「敢不敢綁架？」腦傷男衝動持槍綁婦　掌摑、抓頭撞牆還行搶

ET快訊
foodpanda驚見「男星」外送員！雨天送餐被管理員羞辱　
「最容易劈腿星座」前3名！馬俊麟、王瞳都上榜
「蘆竹王陽明」偷拍5女性愛片存300GB！法官重判10年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南方澳斷橋4漁工遺體　4日晚移往中壢通天殯儀館擇期運返家鄉

等不到的退伍令…他生病收假4天後猝逝　家長慟「回營像是去等死」

駕駛恍神肇禍4車追撞翻車1死5傷 　與被害人和解…判緩刑3年

餿臭味又夾帶微弱香氣…私梟腐土藏菇神技　海巡神叉一針現形！

她摸我胸部！大叔控年輕媽大馬路上性騷擾　監視器還原：只碰到肩膀

1千5百噸斷橋如何1個半月拆光光　交通部：萬噸平台船來助力

影／「蘆竹王陽明」慘了！300G偷拍5少女性愛片　法官重判囚10年

不滿被分手...渣男逼女友見面！偷登IG狂傳「壞壞片」：快來看　她一見崩潰

涉及「三方」利益！2消防員葬身火窟…資深隊員嘆：只會有更多弟兄被燒死

解剖釐死因！母子宮裂20cm男嬰臉發黑亡　父淚控：診所不聞不問

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

女力炸裂！扛40Kg瓦斯桶爬3樓 全鄉少她就斷炊...鄰居讚：厲害

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

南方澳斷橋4漁工遺體　4日晚移往中壢通天殯儀館擇期運返家鄉

等不到的退伍令…他生病收假4天後猝逝　家長慟「回營像是去等死」

駕駛恍神肇禍4車追撞翻車1死5傷 　與被害人和解…判緩刑3年

餿臭味又夾帶微弱香氣…私梟腐土藏菇神技　海巡神叉一針現形！

她摸我胸部！大叔控年輕媽大馬路上性騷擾　監視器還原：只碰到肩膀

1千5百噸斷橋如何1個半月拆光光　交通部：萬噸平台船來助力

影／「蘆竹王陽明」慘了！300G偷拍5少女性愛片　法官重判囚10年

不滿被分手...渣男逼女友見面！偷登IG狂傳「壞壞片」：快來看　她一見崩潰

涉及「三方」利益！2消防員葬身火窟…資深隊員嘆：只會有更多弟兄被燒死

解剖釐死因！母子宮裂20cm男嬰臉發黑亡　父淚控：診所不聞不問

【何韻詩遭潑漆】潑紅漆的被告，為什麼沒羈押？

南方澳跨港大橋坍塌釀6死　監察院申請自動調查

房市擺盪！官方認證北市房價微幅修正　2千萬內大樓最暢銷

台中違建工廠惡火2勇消噬命　3監委申請自動調查

凱莉珍娜「分手不到2天」半夜現身飯店…前男友也在！　PO文解釋：他剛好在那

南方澳斷橋4漁工遺體　4日晚移往中壢通天殯儀館擇期運返家鄉

不斷更新／林立、林泓育炸裂　1局結束桃猿2：0兄弟

等不到的退伍令…他生病收假4天後猝逝　家長慟「回營像是去等死」

駕駛恍神肇禍4車追撞翻車1死5傷 　與被害人和解…判緩刑3年

地段好也枉然！天龍國不到百坪「鳥籠建地」　開發商觀望不出手

社會熱門新聞

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救..

「高屏大橋慢車道擠爆照」1.2..

澄清湖活逮6.5米巨蟒　下場被..

台中2勇消殉職！蔡英文慰問家屬

志願役斗內女主播2年負債730..

快訊／台中肥料廠長墜2.5m深..

澄清湖割草驚見巨粗蟒蛇　勇消苦..

王瑞德遭3網友怒嗆提告　法院判..

妻查帳...驚見中風夫花千萬養..

醫師小三「床上約跑」正宮打掃抓..

「蘆竹王陽明」偷拍5女重判10..

等不到丈夫回家！漁工妻抵台悲..

快訊／旅客落軌「輾過」！學生月..

更多熱門

相關新聞

2勇消殉職！葉毓蘭數度哽咽：鐵皮屋成焚場

台中市大雅區台灣百慕達紙器廠、群峪免洗餐具物流中心3日凌晨發生火警，造成謝志雄、張哲嘉2名勇消不幸殉職。前警大教授、現任亞洲警察學會祕書長葉毓蘭於4日下午1時許，前往台中市殯儀館向殉職消防員同仁致哀及慰問家屬，她數度哽咽表示，因政府長期的不作為，讓警消身處在充滿危險的環境中，並痛批「鐵皮屋再不改，還會有更多警消葬身在鐵皮屋中！」

2勇消殉職！監視器拍下「最後身影」

惡火奪2命　我們能確保「消防戰士」安全回來？

台中工廠奪2命　我們都是違建的共犯

火場高溫破千度！2勇消血液乾涸、牙燒毀

關鍵字：

勇消鐵皮工廠違章火警大雅謝志雄張哲嘉消防

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」　選手甩態遭禁賽3年

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

郭泰源正妹女兒看恰恰引退賽淚崩

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

馬俊麟「荒謬6金句」太欠罵！賣慘裝無辜…補刀正宮N次

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

超商茶葉蛋、關東煮噁到爆！店員：死都不碰

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救司機

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面