大雅惡火2勇消喪命　檢警消會勘現場查清「死亡真相」

▲檢警積極調查台中惡火讓2勇消喪命案。（圖／攝攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

檢警偵辦2勇消命喪鐵皮工廠案，檢察官經DNA比確認2人身分，4日率法醫前往相驗採集檢體後，發還家屬處理後事。另外，檢警消也到火場了解起火原因，並已約談業者家數等，全案不排除業者涉有公共危險罪外，帶隊官是否有指揮不當等也將調查，查清「死亡真相」將是重要目標。

檢警偵辦大雅違章鐵皮工廠大火害2勇消喪命，因為33歲謝志雄、32歲張哲嘉2人燒成焦屍，其中1人更嚴重炭化。台中地檢署檢察官為求慎重，3日下午命警方採集DNA後盡速比對，4日中午率同法醫前往台中殯儀館進行相驗，同時採集相關檢體送法醫研究所釐清死因，結束後也當場將遺體發還給2人家屬處理後事。

▲2名勇在大雅鐵皮工廠火警中命喪火窟。（圖／記者李忠憲攝）

據了解，2人炭化嚴重，其中1人更是連牙齒、指甲都燒光，身上的消防衣僅存的碎片就黏在身體上，慘不忍睹，但也因此，讓鑑識人員得以採集到相關DNA進行比對。檢警相驗後，家屬雖對於2人的死沒有意見，但仍向檢察官表達，希望讓2人「死得清楚明白」。

▲台中地檢署簡短說明調查狀況。（圖／記者李忠憲攝）

檢方表示，全案目前以謝、張2名消防員的相字案偵辦，重點放在2人死因及火場起火原因。檢察官今天上午已與消防局火調人員及警方前往火場，釐清起火原因及起火點。但因為今天現場仍有殘火未熄滅，雖然3日已請工廠業者說明，業者是否涉犯公共危險罪部分將持續了解。

據悉，外界質疑現場帶隊官錯誤指示，讓謝、張2人冒險攜帶熱顯像儀進入鐵皮工廠火場找尋火點，檢警已列調查重點。除將調閱消防局整起火警處理過程無線電通聯，並約詢火場現場相關人，針對2員進入室內及現場火勢等狀況，勢必查清2人「死亡真相」。

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