超商掰了塑膠吸管！早餐店客人「買1杯拿5支」狂掃　闆娘嘆：有的還抓1把

▲老闆娘雖然標上價錢，但還沒真的跟客人收過。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

環保減塑新規上路3個月，超商業者自發性擴大減塑措施，響應不主動提供吸管，雖然立意良善，不過就有早餐店無奈表示，客人現在買1杯飲料，便會自動多拿好幾支吸管，還有人直接一把抓，就算口頭勸阻也無效。

老闆娘在「爆廢公社公開版」提到，在超商不提供吸管後，許多客人紛紛出現以下的行為，「買飲料多拿好幾支，買麵的也順手多拿幾支，已經3個禮拜了，耗材多了3倍之多」。

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▲還有客人沒買飲料也拿吸管。（圖／記者周宸亘攝）

她無奈表示，有人買個一杯拿5支，還有都沒買卻拿一大把的也大有人在，就算勸阻了，也只是笑一笑並不會還回來，加上他們是自助早餐店，從以前到現在，都是放在一區，忙的時候就讓客人自行打包處理，所以這些行為讓他們相當困擾。

眼看口頭提醒無效，老闆娘只好祭出新招，「無購買飲料或多取，吸管1支1元」來應對，她直言「寫1元我也知道貴了點（一支0.3元），但是積少成多，每天原本補1包現在要補3包，希望可以帶來嚇阻的作用。」

對此，網友們一面倒贊成這個做法，紛紛表示「我覺得可以收！使用者付費理所當然」、「直接收起來，有買再給」、「我家附近早餐店都收起來，有買飲料的才會拿出來看幾杯給幾支」、「還是收起來好了，貪婪的人永遠不會覺得抓走一大把有什麼錯」、「貪小便宜的客人很多~請不要寵壞他們」。

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