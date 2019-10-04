　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

火場沒人就不派消防員進去？　蘇貞昌：加強機器人替代

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台中火警2消防員殉職／廠房空拍照。（圖／民眾提供）

▲台中火警2消防員殉職／廠房空拍照。（圖／民眾提供）

記者徐政璿／台北報導

台中大雅違章農地工廠大火，兩名消防人員因入火場找火點不幸罹難。國民黨立委顏寬恒質詢時也提到，消防設備應考慮結合AI技術，讓機器人代替消防員執行部分任務，減少傷亡風險。行政院長蘇貞昌回應，隨著新科技進步，機器人的發展進步快速，台灣也有領先之處，政府會考量先進國家發展狀況，「機器人可替代的部分，一定加強來做」。

立法院院會進行施政報告質詢，台中市大雅區一處鐵皮工廠昨天凌晨大火造成2名消防人員殉職的事件，成為詢答焦點。顏寬恒為多年來數起惡火奪走勇消生命的不幸事件深表哀悼，他也質疑，是不是總是事情發生了之後才再檢討，檢討之後到底有沒有改進。

顏寬恒說，消防設備有沒有與時俱進，譬如AI人工智慧支援、研發機器人，是不是應該正視這些問題，希望在技術上能夠與國際接軌，腳步可以快一點，保障消防員的生命。

蘇貞昌答詢時回應，消防人員的裝備夠不夠，必須痛加檢討。對於火場救火，什麼時候該進，什麼時候該退，或是什麼樣情形的訓練，是不是還有盲點，也要痛加檢討。

蘇貞昌說，顏寬恒指教所提研發機器人設備，在科技進步一日千里情形下，「可以不要人來冒險而機器人可以替代的部分，我們一定加強這方面來做。」

對於蘇貞昌答覆，顏寬恒說則說，「院長算是有正面的回應，願意朝這方面來做。」

▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 農委會主委陳吉仲 財政部長蘇建榮 金管會主委顧立雄 立委邱議瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
入圍金鐘3項被取消資格！白心儀遭檢舉淚崩：走紅毯禮服都準備了
快訊／台中肥料廠傳意外！廠長掉進2.5m深肥料桶命危
《禁蒙令》生效！香港教育局要學生「不論校內外都禁止戴口罩」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「禁蒙面法」午夜生效　卓榮泰：勢必引起相香港人更大反彈

郭台銘5日攜李縉穎赴三峽祖師廟參拜　正式啟動立委輔選！

卓榮泰酸柯文哲多言必敗：有些人硬要把自己弄成焦點

高雄「潮國慶」系列活動　 韓國瑜：鼓勵市民掛國旗、一起熱愛國家

火場沒人就不派消防員進去？　蘇貞昌：加強機器人替代

洪秀柱南征綠營票倉　批蘇貞昌「小鼻子小眼睛」

6名外籍移工命喪南方澳　外交部允諾：提供家屬來台處理後事相關費用

洪秀柱駁韓國瑜民調低：若不受歡迎　民進黨需鋪天蓋地抹黑？

5年前投給柯文哲因「堅持打正面選舉」　吳怡農遺憾：已完全背離人民期待

柯文哲轟陳菊「為非作歹」　王世堅酸：不敢嗆段宜康等青壯派

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

女力炸裂！扛40Kg瓦斯桶爬3樓 全鄉少她就斷炊...鄰居讚：厲害

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

「禁蒙面法」午夜生效　卓榮泰：勢必引起相香港人更大反彈

郭台銘5日攜李縉穎赴三峽祖師廟參拜　正式啟動立委輔選！

卓榮泰酸柯文哲多言必敗：有些人硬要把自己弄成焦點

高雄「潮國慶」系列活動　 韓國瑜：鼓勵市民掛國旗、一起熱愛國家

火場沒人就不派消防員進去？　蘇貞昌：加強機器人替代

洪秀柱南征綠營票倉　批蘇貞昌「小鼻子小眼睛」

6名外籍移工命喪南方澳　外交部允諾：提供家屬來台處理後事相關費用

洪秀柱駁韓國瑜民調低：若不受歡迎　民進黨需鋪天蓋地抹黑？

5年前投給柯文哲因「堅持打正面選舉」　吳怡農遺憾：已完全背離人民期待

柯文哲轟陳菊「為非作歹」　王世堅酸：不敢嗆段宜康等青壯派

脫歐倒數！英國管制「B肝、避孕藥」等24類藥物出口　藥廠：預防措施

商業周刊／「不打算比現在更努力」全球爆反升遷潮　僅9％員工想晉升

大雅惡火2勇消喪命　檢警消會勘現場查清「死亡真相」

「禁蒙面法」午夜生效　卓榮泰：勢必引起相香港人更大反彈

屏東GOGO巴士回來了　免費優惠再擴大！

機車置物箱有皮夾　「不妙」她立刻報警…陌生男幹的！

小黃司機轉頭問「淚臉女為何哭」　她自爆被賣當「孕婦妓院紅牌」結局超勇！

準備更衣上學去！10歲女童突「面癱暈倒」　左腦血塊釀中風

花蓮太平洋花彩節10/11登場！有2000夜光花毯、全台唯一夜光兒童樂園

刷條碼拖慢結帳速度！他問：行動支付不適合台人？　網推強大替代品：更方便

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

李明賢找到韓國瑜民調一路輸原因

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑..

韓國瑜民調落後　鳥卦師斷言：一..

柯文哲批陳菊為非作歹：民主罪人

國旗妹釣出王浩宇！網酸爆：趁亂..

韓國瑜「被抹黑沒開口罵過人」　..

都發局深夜緊急聲明　力挺總座！

律師拿到「台灣民主無價之寶」　..

韓國瑜競辦：目前無跟郭台銘見面..

韓國瑜扮海賊王　動漫迷怒轟

李佳芬哭了！她曾窮過　哽咽鼓勵..

北市議員堅稱　親眼見到「媽咪生..

德民眾請願與台建交　外交部：尊..

倒數百天韓國瑜：我民調非常強大

更多熱門

相關新聞

洪秀柱南征綠票倉　批蘇貞昌小鼻子小眼睛

角逐台南第6選區的前國民黨主席洪秀柱，4日上午來到選區重要票倉關廟山西宮參拜。洪秀柱表示，行政院長蘇貞昌與其對國民黨縣市首長、參選人惡意批評，不如把心思放在施政上，別小鼻子小眼睛，整天盯著在野黨。

美移民局認國籍可寫「台灣」 蘇貞昌讚賞：台灣就是台灣

南方澳斷橋　蘇貞昌：痛定思痛！不應再做政治上其他聯想

農地違章致2勇消殉職　蘇貞昌：公安疑慮應檢討！勿藉悲劇政治應用

不捨陳菊挨轟！蘇貞昌嗆柯文哲：起碼要有對人的敬重

關鍵字：

機器人蘇貞昌

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」　選手甩態遭禁賽3年

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

郭泰源正妹女兒看恰恰引退賽淚崩

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

馬俊麟「荒謬6金句」太欠罵！賣慘裝無辜…補刀正宮N次

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

超商茶葉蛋、關東煮噁到爆！店員：死都不碰

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救司機

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面