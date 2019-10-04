10／5~10／26「色彩．無界」公益畫展捐助偏鄉　展場植生牆襯托畫的色彩生命力

▲「色彩．無界／愛心．無限」慈善聯展。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

「色彩．無界／愛心．無限」慈善聯展，由《ETtoday新聞雲》執行董事邱佩琳，及畫家謝怡貞、王厚筑三位女性共同策畫，邱佩琳提到，多年前到偏鄉與學生交流，他們天真、樂觀，卻因沒有良好的教育環境，失去了與國際接軌的機會，為了幫助偏鄉學童的英語學習，特別將聯展作品作義賣，義賣所得全數捐贈給「空中英語教室、就是傳播協會」，協助偏鄉學童英語學習。

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▲邱佩琳親自為畫展布置。（圖／記者林敬旻攝）

「色彩•無界／愛心•無限」慈善聯展將從10月5日至10月26日在國泰世華藝術中心舉行。今（4日）《ETtoday新聞雲》拍攝團隊前往畫展現場搶先欣賞22幅作品，發現從地板、燈光、畫框到畫廊周邊的植物都精心設計，策展人兼畫家王厚筑指出，3個人雖然都是同一個老師教出來的，但是三個人畫風、色彩喜好、主題都不太一樣，要一起聯展就希望可以把3個人的特色都展現出來。

「色彩是無界限的！」王厚筑指出，畫展除了展現技巧，也希望藉由畫展，邀請更多朋友響應，把愛散播出去，因此這次除了畫作本身有顏色外，牆面選擇單一白色，地板鋪上深灰色絨布，燈光也是選擇柔美黃光，畫框統一是白色的，整個展場更不用花卉布置，而是使用植生牆作為點綴，而每一件作品就是「花」，讓整個展場充滿生命力，襯托出畫中色彩的特色。

▲王厚筑分享自己的作品「NOT A TOY #1」。（圖／記者林敬旻攝）

王厚筑進一步分享自己最喜歡的作品「NOT A TOY #1」，桃紅色、橘色、紫色的撞色背景，加上一隻深藍色線條的熊，她分享，這是她畫的第一隻熊，想表達的是，熊看似只是個玩具，但收集起來這些熊就是藝術品，這次在展場分享4隻不同的熊作品，希望未來可以畫出更多屬於自己的藝術品。

另一位共同聯展畫家謝怡貞也分享這次想要作慈善聯展的起心動念，她指出，6年前也曾做過一次繪畫慈善義賣，覺得相當有意義，這次因為邱佩琳執董的關係，再次分享自己心愛的作品，希望幫助更多偏鄉的學生，讓偏鄉學生跟世界接軌，讓該活動跟公益結合，透過自己小小的力量，幫助到更多人。

▲「色彩．無界∕愛心．無限」慈善聯展。（圖／記者林敬旻攝）

謝怡貞也分享了自己最愛的兩件作品「垂櫻」、「銀杏」，她指出，自己很喜歡去日本旅遊，而櫻花跟杏樹也是日本的特色，希望透過粉紅的櫻花，以及有秋意的銀杏，表達她對這兩個季節的喜愛。

已辦過第二次畫展的邱珮琳也提到，第二次畫展畫風轉變很大，一開始在學畫的時候，都是以臨摹的方式，後來希望自己的畫更有韻味，因此開始創作，創作前，都是挑一件特別的元素，加上意境感、故事性的花卉、物件進去，使的畫作更有生命力。

▲▼《ETtoday新聞雲》執行董事邱佩琳。（圖／記者林敬旻攝）

「愛心、快樂、熱情」是三位女性畫作聯展的重要精神，邱珮琳說，這次的畫展也是對生命深遠的期待，讓畫展與公益結合，義賣所得將全數捐贈「空中英語教室／救世傳播協會」，協助更偏鄉學童的日常生活與學習。

▲「色彩．無界／愛心．無限」慈善聯展，由《ETtoday新聞雲》執行董事邱佩琳（右），及畫家謝怡貞（左）、王厚筑（中）共同產出作品。（圖／記者林敬旻攝）