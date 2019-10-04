友委賣藍寶石戒指…辯稱「拿去大陸託售」　他未出境…起訴！

▲桃園市鍾姓男子去年7月間接受宋姓友人委託寄賣2指藍寶石戒指，卻拒不歸還辯稱已送至大陸兜售挨告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市宋姓男子因急需用錢，去年7月委託鍾姓友人幫忙寄賣2指藍寶石戒指求現應急，但事隔1個月仍無下文，宋屢次向鍾催討，鍾辯稱已將藍寶石送至大陸地區友人兜售，宋要求歸還戒指，但鍾卻拒絕歸還；檢方查出鍾男最近根本未有出境事實，4日偵結依侵占罪嫌將鍾提起公訴。

檢警調查，宋姓男子因今年8月間急需用錢周轉，於去年7月29日下午4時許將家中2只價值約20萬元的藍寶石戒指委託鍾姓男子寄賣，但1個月過去了，鍾男始終沒說出寄賣結果，連戒指下落都沒告訴宋，宋屢次詢問催討，鍾則以「拿到中國託友人兜售」為藉口，拒絕返還宋2只藍寶石戒指。

鍾男偵訊時坦承確實有收到宋姓男子交付2只藍寶石戒指代為寄賣之事實，但對藍寶石戒指下落卻說不出來，檢方調閱鍾男8月間入出境資料顯示，鍾男根本未曾前往中國，也沒有出境事實，侵占犯行明確，偵結依侵占罪嫌提起公訴。

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