烏克蘭貨機「燃油耗盡」墜毀　機上4人罹難

▲Antonov-12貨機。（圖／翻攝自Twitter／@hydra_66）
記者張方瑀／綜合報導
烏克蘭一架從西班牙起飛的貨機，4日上午起飛後不久就收到機組人員的緊急呼叫，最後貨機仍在距離機場13公里處迫降墜毀，機上有4人確認死亡，其餘4人傷勢嚴重還在醫院觀察中。烏克蘭官方表示，該架飛機是在「燃料耗盡」的狀況下迫降，詳細事發狀況還需詳細調查。
İspanya'nın Vigo şehrinden İstanbul'a gitmekte olan Antonov-12 tipi kargo uçağı, Ukrayna´da Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü.— dokuz8HABER (@dokuz8haber) October 4, 2019
8 kişinin bulunduğu uçakta ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/G2vSTurp6Y
路透社指出，烏克蘭一架安托諾夫An-12（Antonov-12）貨機從西班牙維戈機場（VGO）起飛，接著在當地時間4日上午7點10分從雷達上消失，當時飛機距離機場13.7公里，大約20分鐘後一名機上人員聯繫緊急服務中心，確認該架飛機已經緊急迫降墜毀。
烏克蘭國家緊急服務中心（State Emergency Services of Ukraine）表示，確認機上共有8人，其中4人死亡，其餘因傷勢過重仍在醫院觀察。烏克蘭基礎設施部長Vladyslav Kryklii表示，飛機是在「燃料完全耗盡」的情況下迫降，目前警方已展開詳細調查。
İspanya’nın Vigo şehrinden İstanbul’a gitmekte olan Antonov-12 tipi kargo uçağı, Ukrayna’nın Lviv kentine yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü. 8 kişinin bulunduğu uçakta 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi https://t.co/ZOSlRgehho pic.twitter.com/6BsLmc7cZv— milliyet.com.tr (@milliyet) October 4, 2019