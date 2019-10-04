烏克蘭貨機「燃油耗盡」墜毀　機上4人罹難

▲Antonov-12貨機。（圖／翻攝自Twitter／@hydra_66）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭一架從西班牙起飛的貨機，4日上午起飛後不久就收到機組人員的緊急呼叫，最後貨機仍在距離機場13公里處迫降墜毀，機上有4人確認死亡，其餘4人傷勢嚴重還在醫院觀察中。烏克蘭官方表示，該架飛機是在「燃料耗盡」的狀況下迫降，詳細事發狀況還需詳細調查。

İspanya'nın Vigo şehrinden İstanbul'a gitmekte olan Antonov-12 tipi kargo uçağı, Ukrayna´da Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü.

8 kişinin bulunduğu uçakta ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/G2vSTurp6Y