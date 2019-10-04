屏東GOGO巴士回來了　免費優惠再擴大！

▲屏東縣政府2019年再推出「Go Go 巴士免費坐」刷卡免費搭公車優惠措施，日期從即日起到10月31日24時止。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府於秋冬空品不良季節主辦「台灣設計展」及「國慶焰火」2場全國性活動，為節能減碳，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，今年獲環保署空污基金補助1361萬元，再推出「Go Go 巴士免費坐」刷卡免費搭公車優惠措施。優惠日期從即日起到10月31日24時止，歡迎旅客搭乘大眾運輸來屏東縣遊玩。

屏東縣政府交通旅遊處說，屏東縣沒有重工業，但因位下風處，每逢冬秋受到風向及地理條件限制，污染物不易逸散，是空污受害區。

因此於2018年實施民眾刷卡免費搭乘33條公車優惠措施，活動執行成效超乎預期，活動期間總運量共成長13.3%、刷卡率更上升31.8%。縣府更時常接獲民眾反映公車座位供不應求，希望能加派車輛提供服務，如：511台鐵新左營站-國10-涼山遊憩區路線成長657%達最高，也因此縣府積極爭取中央補助，於今年擴大實施為72條縣內公車路線。

縣府表示，針對2019台灣設計展及國慶焰火活動，預估未來一個月內將吸引50萬人次以上旅客湧入，目前已委外調派約600多輛次免費接駁車提供服務，再搭配「Go Go 巴士免費坐」活動，鼓勵遊客刷卡免費搭乘屏東縣公車(不含9117、9127、9189、9188、0918、0979、0980、8048等公車路線)前往活動場地，減緩秋冬季節空氣品質不良情形。

相關訊息，可上屏東縣政府交通旅遊處官網-主題專區內，網址：https://www.pthg.gov.tw/traffic/Content_List.aspx?n=F4CBBC505E56B5E7。