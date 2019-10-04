16年未受賞識…模範員工前晚聽到聲音　持刀闖警察總部殺死4同事

▲攻擊事件發生後，民眾在外擁抱彼此。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

法國巴黎45歲男子哈彭（Mickaël Harpon）當地時間3日持刀闖入警局總部，殺害4名他的同事，他當場被擊斃。他的老婆則說，哈彭當時精神疾病發作、語無倫次，殺人前的晚上還聽到「聲音」。據了解，男子與上司似乎意見不合，覺得自己工作並未獲得賞識。

《英國廣播公司》（BBC）報導，當地時間3日下午1時左右，哈彭進入警局總部，直闖他的辦公室，並持刀攻擊同事，他分別於2間辦公室捅了3人，還在樓梯刺了2名女子，隨後在大樓庭院被一名警官擊斃。巴黎檢方告訴記者，3男1女死亡。

當局正在釐清殺人動機。哈彭的妻子已被拘留，不過檢方辦公室表示她尚未被起訴，她表示，老公生前精神疾病發作，講出的句子支離破碎，事發前的晚上還聽到聲音，另外，哈彭與上司意見不合，覺得自己並未被重視。

有消息指出，哈彭18個月前信奉伊斯蘭教，近期不再與女同事交談。然而一名政府發言人表示，沒有跡象表明，他在殺人前變得激進。警察工會官員猜測，這名男子可能陷入工作場所中的糾紛。

據了解，出事的法國巴黎警察總部附近有許多觀光地點，還包括聖母院，總統馬克宏（Emmanuel Macron）、總理菲力普（Edouard Philippe）、內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）都來查看狀況。目擊者回憶，當時場面相當混亂，許多人含淚逃離大樓，部分地區則一度被封鎖。事發前一天，各地警察才針對暴力事件而罷工。

根據內政部長說法，哈彭生前是資訊科技專家，於巴黎警察局任職16年，一直在情報部門工作。卡斯塔納表示，沒有會襲擊同事的徵兆，而且哈彭看起來就是模範員工。

哈彭據悉有著聽力、語言方面的障礙。警察工會官員克雷平（Christophe Crépin）提到，哈彭與上司的關係緊張，「我不認為這是恐怖主義行為。」

法國警方2日才舉行全國罷工，數千人抗議工時、資源短缺與有爭議的年金改革。警察工會表示，自今年初以來，已有50多名警察輕生，原因則可能是惡劣的工作環境與對警察加諸的種種暴力行為。

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