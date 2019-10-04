與小三爽拍「壞壞片」！正宮一看氣炸...拷成光碟給2小姑看：妳哥對不起我

▲正宮拷貝丈夫與小三的鹹濕影片還傳給小姑看，被丈夫提告。（圖／翻攝pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

正宮懷疑老公有小三，於是趁他外出時偷看他手機內容及簡訊，果真有與小三的鹹濕對話、圖片及影片，不僅轉存檔，甚至將影片傳給2個小姑看，被老公反控妨害秘密罪，近日遭彰化地院依無故取得他人電腦之電磁紀錄罪、及洩漏利用電腦持有他人之秘密罪，判決合併應執行拘役95日，可上訴。

判決書指出，2018年3月28日正宮在住處看到丈夫遺落在住家中的手機，在通訊軟體上發現丈夫與小三的私訊對話、私密影片及圖片後，將這些紀錄拷貝於光碟，2天後，還將這些鹹濕內容轉傳給丈夫的2個妹妹看，要小姑們知道自己的大哥做錯事，對不起她，並於去年7月5日檢附光碟到彰化地檢對兩人提告通姦罪，目前仍在檢方偵辦中。

丈夫知道自己被妻子提告後，越想越不對勁，就以妻子偷看他的手機還拷貝成光碟為由，對妻子提出妨害秘密告訴，兩人舊情已逝漸行漸遠，在今年6月已經協議離婚。

法官審酌後認為雙方為夫妻關係，但妻子竟擅自取得告訴人手機內私人照片及影片之電磁紀錄，事後又將所取得之上開照片及影片洩露予他人，損及告訴人之隱私，且迄今未能與告訴人達成和解以取得告訴人諒解，因此量處其刑。

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