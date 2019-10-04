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國泰產險攜手可樂旅遊　投保旅平險「免填」資料超方便

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▲▼桃園機場,二航廈,出國,出境,旅遊,機場櫃台,廈門航空,兩岸直航,航空票價。（圖／記者姜國輝攝）

▲國泰產險攜手可樂旅遊，共同推出「旅遊數數購」，民眾購買行程時，也可投保旅平險。（圖／記者姜國輝攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金控（2882）今（4）日宣布，與可樂旅遊攜手，以創新商業模式及大數據分析應用，創造跨界旅遊金融生態圈。這次合作由國泰金旗下國泰產險與可樂旅遊共同推出「旅遊數數購」，只要經過客戶同意，透過API串接與拋接資訊，讓客戶於可樂旅遊購買行程時，即可續購旅遊險。

國泰金控帶領旗下子公司國泰產險，與可樂旅遊跨界合作推出「旅遊數數購」，民眾在可樂旅遊網站上訂購完旅遊商品後，即可前往國泰產險選購旅遊相關保險，經過客戶同意後，透過串接API自動拋轉旅遊資訊，因此投保時無需再重複填寫，解決客戶長久以來的困擾並加速整體時程。

此外，民眾也可從預設3種旅遊險推薦方案，按照自身需求調整，單次行程最多可同時為10人投保，完整保障團體出遊每位成員的保險需求。國泰金控數數發中心也已與多項生活領域領導品牌展開合作，用新型態商業合作模式打造多元生態圈，例如今年7月與電信業者合作，共同推出電信金融跨界創新商業模式「辦門號享優惠貸款」專案等，未來將持續提供更便利的客戶體驗。

國泰金控數數發中心協理梁明喬表示，這3年來積極佈建大數據架構基礎工程，已開創出業界領先的數據資料團隊，搭配嫻熟各產業及具有新創思維的跨界人才，開展異業合作時不僅以合作夥伴利益為優先，更能透過龐大的數據分析力，提供合作夥伴許多洞察共同產生創新解決方案，創建共好的生態圈，與可樂旅遊的「旅遊數數購」就是最佳範例之一。

可樂旅遊總經理謝雲苗指出，2009年以來，公司在IT平台上以每年200萬消費者的量化分析，從上游的供應商採購策略、內部的KPI管理、到顧客端的產品體驗，都有更具體而客觀的優化依據，這次透過與國泰金控數數發中心的合作，期待未來也可更進一步，從消費者數據分析中，為顧客提供更個人化的旅程建議。

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