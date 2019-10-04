超養眼開箱！荷蘭陸戰隊員「全裸」拚了　眼尖網友驚見有台灣

▲ 有眼尖網友發現右下有黑色的台灣圖案。（圖／翻攝自推特／Korps Mariniers）

實習記者許祐誠／綜合報導

全球都在瘋「開箱」，荷蘭海軍陸戰隊官方推特3日決定邁向更高境界，貼出一張擺設齊全裝備，以及4名「全裸小鮮肉」躺在地上的真人開箱文，只見精實的陸戰隊隊員，僅用雙手遮住重要部位，大膽又養眼的開箱文，立刻吸引1.4萬人案愛心。令人意外的是，有眼尖的台灣網友發現，照片內竟然有台灣！

根據報導，荷蘭海軍陸戰隊於當天晚間6時在推特上表示，「我們的身體就是我們的武器」，接著照片中可見擺放完整的軍裝、頭盔、睡袋以及其他裝備，不意外的是，所有人的目光幾乎都被陸戰隊隊員所吸引，因為他們露出精壯的身軀，只遮住重要部位和臉部，該篇發文也在短短一天之內，吸引許多網友案讚，335人分享，有國外女網友不禁大喊，「這是最棒的禮物」。

有女網友也說，「難道不能出日曆嗎？不是每月1名陸戰隊隊員，而是有365張的撕紙日曆，每天都不同」、「這讓我很開心」、「希望可以掀起新一波的陸戰隊開箱風潮」、「有人跟我一樣一直放大看的嗎」，也有其他女網友貼出心跳GIF圖和害羞表情等留言。

這篇貼文被瘋狂轉發後，現在有許多台灣網友被開箱文所吸引，不僅拿陸戰隊員們的姿勢開玩笑，更點出這4位隊員肯定是菜鳥，「最厲害的手槍還沒亮出來」、「這四個一定是單位裡面最菜的」、「太害羞了」、「真開箱」、「沒有女兵嗎」、「女兵呢。」

此外，有眼尖的網友發現，最下方陸戰隊隊員的手上，竟然有塊黑色台灣地圖，「莫非他是愛台灣？或明鄭台荷混血後裔？」、「那是立體的」、「拿台灣去遮小老弟，會不會太狂啦，那形狀真的有像！」