柯文哲轟陳菊「為非作歹」　王世堅酸：不敢嗆段宜康等青壯派

▲台北市議員王世堅接受採訪。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前接受媒體專訪時，再度批評總統府秘書長陳菊，指其「上半生坐過牢，不代表下半生可以為非作歹」，一席言論引來議論，也讓民進黨內各方人士群起反擊，要求柯文哲道歉並收回這樣的說法。「柯黑大魔王」民進黨台北市議員王世堅4日受訪表示，柯文哲當初受過多少民進黨的幫助，現在頻頻批評身為政治前輩的陳菊，根本是忘恩負義，「柯文哲就是個政治渣男」。

王世間痛批柯文哲，一而再、再而三的消費政治前輩陳菊，這是典型的政治蟑螂、敗類。王世堅說，陳菊對台灣民主運動的奉獻，台灣社會都了然於胸，且擔任高雄市長期間內，陳菊的市政成績數一數二名列前茅，「這些都不是你市政敬陪末座的柯文哲可以比擬的」。

「更何況柯文哲你是靠著民進黨的支持拉拔，才造就你今天成為首都市長」，王世堅接著說，結果柯文哲對一位民主前輩、一位曾經栽培拉拔你的政治前輩，如此羞辱、霸凌，「柯文哲這是典型的忘恩負義、恩將仇報，柯文哲他是做人無品、做事無能」。

王世堅說，柯文哲當時出任市長的時候，經常口無遮攔亂講話，當時陳菊展現風範，還幫柯文哲講話，「陳菊說柯文哲講話明快直接很可愛，說柯文哲已經道歉了應該給柯文哲機會，之後還請蘇麗瓊北上接任台北市政府的秘書長，來搶救當時岌岌可危迫在眉梢的世大運，這些事情，柯文哲你是忘記了還是害怕想起來？」

「我非常鄙視柯文哲就是這樣」，王世堅說，柯文哲藉由攻擊、羞辱、糟蹋陳菊，來衝高聲量拉抬行情，令人不齒，已經不是「忘恩負義、恩將仇報」8個字足以形容。

王世堅還嗆說，柯文哲挑陳菊羞辱，除了要拉抬聲量搶救民調外，還因為前陣子都是同為新潮流系的段宜康跟他對上，「柯文哲你夠膽，你要尋仇，冤有頭債有主，你就針對段宜康，針對青壯派的有戰力的你不敢，你挑定一個社會尊敬而且已經老邁的政治前輩陳菊，一而再再而三的霸凌羞辱，柯文哲你除了做人無品、做事無能外，你尋仇無膽啦」。

