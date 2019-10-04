　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國慶煙火離車窗僅650公尺！　台鐵南下、北上6班次捕捉浪漫15秒

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國慶煙火在屏東。（圖／翻攝自屏東縣政府傳播暨國際事務處FB粉絲專頁）

▲國慶煙火在屏東。（圖／翻攝自屏東縣政府傳播暨國際事務處FB粉絲專頁）

記者胡順惠／台北報導

今年國慶煙火將在屏東縣高屏溪舊鐵橋河濱公園施放，由於施放地點距離火車路線僅650公尺，台鐵表示，旅客將首度可以邊搭火車，邊在黑夜中近距離觀看15秒煙火綻放，此時正好有6班火車通過，可以好好把握這難得機會。台鐵也預計在散場時加開4班自強號及區間車，幫助疏散人潮。

國慶煙火將於10日20時至20時30分綻放，地點介於高雄台鐵九曲堂站與屏東六塊厝兩站之間。台鐵表示，屆時行經高屏溪大橋的班次計有6班：

請繼續往下閱讀...

南下（高雄往屏東）有3班，旅客搭乘時可往「左前側」觀賞煙火：

373次自強號19時43分開

135次自強號19時56分開

3247次區間車20時08分開

北上（屏東往高雄）也有3班，旅客搭乘時可往「右前側」觀賞煙火：

3034次區間車20時07分開

3272次區間車20時12分開

326次自強號20時28分開

▲▼搭台鐵去看國慶煙火。（圖／台鐵提供）

▲今年國慶煙火距離火車路線較近，旅客可近距離看煙火。（圖／台鐵提供，下同）

台鐵運務處副處長陳裕謀表示，國慶煙火首次施放地點距離火車路線較近，只有650公尺距離，車上的遠光燈會改成近光燈，民眾也無須擔心安全問題，施放煙火的主辦單位已到現場場勘屬安全範圍，預計一列次能乘載約1000人次，因為區間車與自強號都有開放電子票證搭乘，民眾無須搶票，可以趁這難得機會在火車上欣賞窗外國慶煙火。

另外，台鐵也會在當天21時至24時散場時段，加開自強號及區間快車合計4列次，另3296次區間車延長行駛至臺南站，328次、332次自強號增停九曲堂站。台鐵說，為便利民眾搭車前往九曲堂站及屏東站參加108年國慶煙火活動，提供悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等電子票證使用服務，或請旅客預先購買回程車票，以節省排隊購票時間。

▲▼國慶煙火散場時，台鐵加開4班次。（圖／台鐵提供）

▲國慶煙火散場時，台鐵加開4班次。

ET快訊
入圍金鐘3項被取消資格！白心儀遭檢舉淚崩：走紅毯禮服都準備了
快訊／台中肥料廠傳意外！廠長掉進2.5m深肥料桶命危
《禁蒙令》生效！香港教育局要學生「不論校內外都禁止戴口罩」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

刷條碼拖慢結帳速度！他問：行動支付不適合台人？　網推強大替代品：更方便

國慶煙火離車窗僅650公尺！　台鐵南下、北上6班次捕捉浪漫15秒

大雷雨襲南投、雲嘉南高屏！中南部4縣市「大雨特報」來了

救空污！環保署成立「跨區應變小組」　南區5縣市每週開會

夾到《玩具總動員4》超大盒公仔！　興奮打開卻哭了…「超空虛對比」網笑翻

半夜才回家！老爸「再大聲一點沒關係」秒降冰點　結局神轉...2萬人淚讚

韓國輿論怒了！12強名單有傷兵教練團卻不知...台網友全歪樓

屏東千禧公園蚯蚓滿地蠕動　網友驚：該不會又要地震ㄚ？

創意藥膳添新意　嘉藥藥膳班結訓劃下溫馨句點

全台8座橋從未檢測埋隱憂！　港公司承諾「1個月提初步報告」

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

女力炸裂！扛40Kg瓦斯桶爬3樓 全鄉少她就斷炊...鄰居讚：厲害

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

刷條碼拖慢結帳速度！他問：行動支付不適合台人？　網推強大替代品：更方便

國慶煙火離車窗僅650公尺！　台鐵南下、北上6班次捕捉浪漫15秒

大雷雨襲南投、雲嘉南高屏！中南部4縣市「大雨特報」來了

救空污！環保署成立「跨區應變小組」　南區5縣市每週開會

夾到《玩具總動員4》超大盒公仔！　興奮打開卻哭了…「超空虛對比」網笑翻

半夜才回家！老爸「再大聲一點沒關係」秒降冰點　結局神轉...2萬人淚讚

韓國輿論怒了！12強名單有傷兵教練團卻不知...台網友全歪樓

屏東千禧公園蚯蚓滿地蠕動　網友驚：該不會又要地震ㄚ？

創意藥膳添新意　嘉藥藥膳班結訓劃下溫馨句點

全台8座橋從未檢測埋隱憂！　港公司承諾「1個月提初步報告」

「禁蒙面法」午夜生效　卓榮泰：勢必引起相香港人更大反彈

屏東GOGO巴士回來了　免費優惠再擴大！

機車置物箱有皮夾　「不妙」她立刻報警…陌生男幹的！

小黃司機轉頭問「淚臉女為何哭」　她自爆被賣當「孕婦妓院紅牌」結局超勇！

準備更衣上學去！10歲女童突「面癱暈倒」　左腦血塊釀中風

花蓮太平洋花彩節10/11登場！有2000夜光花毯、全台唯一夜光兒童樂園

刷條碼拖慢結帳速度！他問：行動支付不適合台人？　網推強大替代品：更方便

郭台銘5日攜李縉穎赴三峽祖師廟參拜　正式啟動立委輔選！

首登三金舞台演出　周興哲放閃最想看的是...「主播那部」！

她吃髮10年成習慣　腹痛開刀驚見2公斤「胃狀」毛團

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄..

明起變天！　下週有熱帶擾動可能..

柏油路上3個「突起小黑方盒」　..

Skoda車98加2百！員工：..

驚見720輪拖車　還有神秘大水..

12歲弟忘帶餐具「生活智慧王上..

外送員忘帶證件被擋上樓　客警告..

谷歌街景地圖驚見「全裸男女路邊..

驚見foodpanda擋車牌！..

全職媽被酸：只在家帶孩很閒　網..

低壓發展中！　2地區周末變天轉..

博愛座大媽狂找碴！台中妹帥解圍

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細..

送餐遇前女友！外送哥：要當爸了

更多熱門

關鍵字：

邊搭火車邊看煙火好浪漫喔~~

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」　選手甩態遭禁賽3年

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

郭泰源正妹女兒看恰恰引退賽淚崩

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

馬俊麟「荒謬6金句」太欠罵！賣慘裝無辜…補刀正宮N次

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

超商茶葉蛋、關東煮噁到爆！店員：死都不碰

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救司機

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面