國慶煙火離車窗僅650公尺！　台鐵南下、北上6班次捕捉浪漫15秒

▲國慶煙火在屏東。（圖／翻攝自屏東縣政府傳播暨國際事務處FB粉絲專頁）

記者胡順惠／台北報導

今年國慶煙火將在屏東縣高屏溪舊鐵橋河濱公園施放，由於施放地點距離火車路線僅650公尺，台鐵表示，旅客將首度可以邊搭火車，邊在黑夜中近距離觀看15秒煙火綻放，此時正好有6班火車通過，可以好好把握這難得機會。台鐵也預計在散場時加開4班自強號及區間車，幫助疏散人潮。

國慶煙火將於10日20時至20時30分綻放，地點介於高雄台鐵九曲堂站與屏東六塊厝兩站之間。台鐵表示，屆時行經高屏溪大橋的班次計有6班：

請繼續往下閱讀...

南下（高雄往屏東）有3班，旅客搭乘時可往「左前側」觀賞煙火：

373次自強號19時43分開

135次自強號19時56分開

3247次區間車20時08分開

北上（屏東往高雄）也有3班，旅客搭乘時可往「右前側」觀賞煙火：

3034次區間車20時07分開

3272次區間車20時12分開

326次自強號20時28分開

▲今年國慶煙火距離火車路線較近，旅客可近距離看煙火。（圖／台鐵提供，下同）

台鐵運務處副處長陳裕謀表示，國慶煙火首次施放地點距離火車路線較近，只有650公尺距離，車上的遠光燈會改成近光燈，民眾也無須擔心安全問題，施放煙火的主辦單位已到現場場勘屬安全範圍，預計一列次能乘載約1000人次，因為區間車與自強號都有開放電子票證搭乘，民眾無須搶票，可以趁這難得機會在火車上欣賞窗外國慶煙火。

另外，台鐵也會在當天21時至24時散場時段，加開自強號及區間快車合計4列次，另3296次區間車延長行駛至臺南站，328次、332次自強號增停九曲堂站。台鐵說，為便利民眾搭車前往九曲堂站及屏東站參加108年國慶煙火活動，提供悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等電子票證使用服務，或請旅客預先購買回程車票，以節省排隊購票時間。

▲國慶煙火散場時，台鐵加開4班次。