無照開車狂飆！南京東路狠奪3命　屁孩謝亞軒開庭：我願意賠3死者家屬5百萬

▲謝亞軒4日開庭表示願意賠償3名死者家屬各500萬元。（資料照／記者柳名耕攝）

記者陳韻如／台北報導

男子謝亞軒2018年間和友人市區競速飆車，結果失控撞死謝姓保全等3名無辜路人。刑事部分，謝亞軒被依無照駕駛以他法致生公眾往來危險致人於死罪判刑13年；民事部分，謝姓保全家屬求償600萬元，謝男4日在開庭時，當庭表示願意賠償每位死者各500萬元，但先以保險金及犯罪被害補償金支付，剩餘的再由家人墊付。

回顧案情，謝亞軒和友人黃佑呈於2018年10月11日，傍晚5點多的下班尖峰時間，為了到中山區找東西吃，由黃男開著白色轎車在前、謝男開黑車在後，一路從台北市健康路開到南京東路上，先後闖入公車專用道高速行駛；之後黃男變換車道，謝男準備跟著行動時，車子失控衝進騎樓，撞死大樓保全和1對從事資源回收的夫婦共3人。

謝男事後被依無照駕駛以他法致生公眾往來危險致人於死罪判刑13年，而民事部分，台北地院4日開庭，被害人的委任律師表示，謝亞軒犯後連道歉都沒有，更無任何表示，且先前還曾表示只願意賠償每位死者家屬50萬元，讓家屬無法接受。

對此，謝男回應，目前已與家人討論，願意賠償每位被害人500萬元，但會先由保險公司及犯罪被害人補償金支付，不足的部分，家人會幫他墊付，待他服刑完畢後也會一起賠償。

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