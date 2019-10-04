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Elsa來了！《冰雪奇緣》限量化妝箱女孩必收　14款集點加價購都想要

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▲▼超商集點活動 。（圖／業者提供）

▲皮革化妝箱（左）集滿6點加399元可加價購1款，限量共3萬個。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

看好消費者喜愛動畫電影熱潮，超商紛紛推出集點加價購活動，其中小7則搭上迪士尼續集動畫電影《冰雪奇緣2》，展開「冰雪奇緣II冰紛生活集點送」活動，以簡約質感設計推出「居家x辦公室x出遊」三大系列商品，包含限量皮革化妝箱和LED燈化妝鏡等，預計掀起冰雪粉絲收藏熱潮。

小7這次推出的「冰雪奇緣II冰紛生活集點送」共分二波段，第一波活動自10月9日起開跑，包括小提包、香氛擴香瓶、兩用大毛毯等。同時當天下午3點起更有美妝收納限量周邊預購開跑，除了有皮革化妝箱、LED燈化妝鏡外，還有鍍銅飾品架、木蓋透明面紙盒等。

▲▼超商集點活動 。（圖／業者提供）

而第二波活動將於10月23日登場，主打辦公室實用小物，像是證件套、A4手寫板等，以及當天下午3點起開放限量預購的雪寶絨毛玩偶、方形抱枕等。全部共14款換購商品皆為限量，凡集滿6點加59～2799元即可兌換。

另外，全家便利商店則自10/9起推出「航海王經典來潮」集點活動。第一波以經典角色肖像推出馬克杯、不銹鋼餐盒、Q版搥背棒等辦公周邊商品。10/23起再推出背包、收納袋、安全帽一系列外出旅遊商品，更與經典牛仔品牌「Lee」獨家聯名。會員以點數800點加價109元起就可獲得。

▲▼超商集點活動 。（圖／業者提供）

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