快訊／台中肥料廠傳意外！廠長巡視「突然蒸發」　墜卡肥料槽間隙1hr命危

▲現場肥料桶約有數10個，警消逐一展開搜索。（圖／民眾提供）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市龍井區一處肥料工廠4日下午傳出意外，年約40歲的卓姓廠長在巡視時突然失聯、人間蒸發，現場職員懷疑廠長可能失足跌進高約2.5公尺、直徑1.6公尺的肥料桶中，嚇得急忙報警求援。警消到場後發現肥料桶約有數10個，逐一搜索1個多小時後，終於在肥料槽間隙中發現卓姓廠長身影並將其救出，但當下卓男已經意識不清，且無呼吸心跳，目前送往童綜合醫院搶救中。

警消指出，4日下午2時20分接獲通報，位於龍井區海尾路一處肥料工廠傳出工安意外。內部職員表示，當時場內就只有他與卓姓廠長2人，在廠長前往巡視肥料桶時，突然傳來一聲異常聲響，隨後即不見其身影，懷疑他可能掉入做肥料的大桶中，因此通報尋求協助。

警消獲報後趕抵現場，起初嘗試使用TIC熱顯像儀搜索，但卻全無反應，因肥料槽內全是液體，因此只能逐一對10多桶肥料桶進行抽水搜索；直到下午3時27分時，警消終於發現卓男卡在連接式肥料槽間縫隙，並非是墜落桶中，跌落高度約1層樓高，當下立即將他救起，發現其後腦有撕裂傷，已無呼吸心跳，目前仍在醫院搶救中；確切事故發生原因，仍待進一步釐清。

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▼卓男救出時已經沒有呼吸心跳，目前仍在搶救中。（圖／民眾提供）