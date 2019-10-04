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台中2勇消15日告別式　晉升小隊長入祀忠烈祠、覆蓋消防旗

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▲台中消防協會理事長張清堂派人前往慰問。（圖／議長張清照提供）

▲▼張清堂、張清照兄弟各派代表前往致意並致贈慰問金。（圖／議長張清照服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局特搜大隊西屯分隊隊員謝志雄、張哲嘉2人3日在大雅區一場大火中不幸因公殉職，社會各界悲慟莫名，據了解，在消防局居中協調下，雙方家屬決定在15日舉行告別式，消防局長曾進財表示，為表達對2人的尊重和追思，當天會追加晉升為小隊長、入祀忠烈祠，並且覆蓋最高榮譽消防旗。

▲台中消防協會理事長張清堂派人前往慰問。（圖／議長張清照提供）

大雅區一家蓋在農地上的違章工廠大火，警消人員抵達後雖然得知工廠內沒有人員受困，但為了防止火勢延燒，派遣謝志雄、張哲嘉2人帶著熱顯像儀進入尚未起火的廠房，了解該廠房溫度情形、以及該在何處阻斷火勢，不料，進入才10分鐘即失聯，命喪火場，2人英勇冒險救火的行為，社會相當惋惜和不捨。

▲台中消防協會理事長張清堂派人前往慰問。（圖／議長張清照提供）

▲議長張清照秘書向張哲嘉哥哥致意。（圖／議長張清照服務處提供）

曾進財表示，張哲嘉和謝志雄都是非常優秀的特搜隊員，例如，張受過國際人道救援、化災搶救基礎班、化災搶救指揮官班訓練，參與過88風災、2010年1021蘇花公路遊覽車翻落懸崖搶救、2014年0731高雄氣爆、2016年0206台南震災、2018年0630筏子溪沙洲受困等重大災害搶救。

而謝志雄也受過國際人道救援、山難搜救訓、游離輻射人員和化災搶救基礎班訓練，參與過2016年0206台南震災、2018年0117台中望高寮自殺救助、2018年0206花蓮震災、2019年0319南屯區寶山一街溺水等重大災害搶救，可說是經驗豐富，如今殉職，對消防局是一大損失。

曾說，為了表達對這2個消防英雄的敬重和緬懷之意，告別式當天，會對2人追加晉升小隊長、入祀忠烈祠，以及覆蓋消防旗，同事們也會在靈堂兩旁列隊，泣送最後一程。

台中市消防協會理事長張清堂、台中市議長張清照今天也派代表前往慰問殉職消防員家屬並致贈40萬元慰問金。

張清堂表示，消防界是個大家族，家族中兩位年輕成員因公殉職，大家心理的難過，難以形容，消防協會全力協助家屬善後事宜。

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