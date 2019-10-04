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行政執行署台南分署　關懷社區獨居長輩

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▲行政執行署台南分署愛心不落人後，由台南分署愛心社與華山基金會合作，在九九重陽節前夕，前往社區獨居長輩家中，關懷訪視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政執行署台南分署愛心不落人後，由台南分署愛心社與華山基金會合作，在九九重陽節前夕，前往社區獨居長輩家中，關懷訪視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署愛心不落人後，由台南分署愛心社與華山基金會合作，在九九重陽節前夕，前往社區獨居長輩家中，關懷生活起居情形，並預祝長輩重陽節快樂，展示行政執行機關鐵漢柔情的一面。

▲行政執行署台南分署愛心不落人後，由台南分署愛心社與華山基金會合作，在九九重陽節前夕，前往社區獨居長輩家中，關懷訪視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

九九重陽節將至，台南分署由主任行政執行官張哲榮帶領分署愛心社行政執行官劉芷穎、辦事員高瑛鍈等人，會同華山基金會-中西愛心小天使，帶著愛心物資至社區長輩家中關懷訪視，同時幫長輩量血壓、護甲，與長輩虛寒問暖，讓長輩也能感受到社會對於他們的關心。

台南分署表示，平日執行工作繁忙，執行人員在依法執行業務的過程，如發現義務人失業或生活困難，除透過臺南分署愛心社提供幫忙外，亦會轉介就業服務站、社會局、慈善團體等合適的福利機構，結合公私資源，共同協助弱勢義務人渡過難關。

▲行政執行署台南分署愛心不落人後，由台南分署愛心社與華山基金會合作，在九九重陽節前夕，前往社區獨居長輩家中，關懷訪視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

華山基金會中西區愛心小天使亦表示，該會秉持「老在村里」、「在地老化」、「社區自助互助」、「補不足」理念，長期免費提供在地三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，包含關懷訪視、原床泡澡、陪醫、護甲、年節關懷等服務，期盼建立社區互助自助模式，讓社區居民主動關心及協助社區長輩。歡迎在地鄉親用行動支持華山基金會關懷三失長輩的理念，定期定額支持「愛老人」每月送愛到府的服務。詳細愛心捐款方式可至華山基金會網站https://www.elder.org.tw/contents/project。

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