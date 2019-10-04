　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女婿黑暗中跳出給「生日驚喜」　嚇壞岳父直接開槍斃了他

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲在牢裡應該是聽不到別人唱得生日快樂歌了。（圖／達志影像）

▲岳父看到黑影嚇到開槍，沒想到因此擊斃要為他過生日的女婿。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州彭薩科拉(Pensacola)近來發生一起不幸慘案，一名61歲男子因為女婿突然從灌木叢中跳出來，被對方所給的「生日驚喜」嚇到，第一個反應居然是開槍，結果一槍就擊斃對方，其他家人見狀雖然立即給予急救，最後仍無法挽回性命。

聖羅薩郡(Santa Rosa County)警長強生(Bob Johnson)表示，事件發生在本月1日晚間11時，平時居住在挪威的37歲女婿卑爾根(Christopher Bergan)，當天為了慶祝岳父丹尼斯(Richard Dennis)的生日，抵達機場後，在沒有告知的情況下便直奔對方家，想要偷偷帶來生日驚喜，沒想到演變成死亡意外。

丹尼斯晚間11點半聽到後門傳來敲打聲，他前去查看時，卑爾根突然從黑暗中跳了出來，還發出嘶啞的聲音，嚇得他以為遇上搶匪便開了一槍，結果當場把人擊斃。丹尼斯事後向警方解釋，當晚9時半曾有一名親戚來到他家，用同樣的方式敲門，因為後來和對方吵了起來，以為是對方再來尋仇才會那麼緊張。警方認為整起槍擊案是一起不幸的意外，所以不打算對丹尼斯提出指控。

►欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
foodpanda驚見「男星」外送員！雨天送餐被管理員羞辱　
「最容易劈腿星座」前3名！馬俊麟、王瞳都上榜
「蘆竹王陽明」偷拍5女性愛片存300GB！法官重判10年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2漁夫專心垂釣鮭魚　攝影師驚嚇目睹背後有巨大棕熊盯著他們

帶愛犬躲避恐怖氣爆卻從此分離　1年後奇蹟現身重回她懷抱

把小孫女獨自留在家！　60歲阿伯「蜘蛛人上身」徒手爬9層樓救孫

一碰皮膚就受傷出血！　5個月男嬰患泡泡龍病劇痛宛如「三級灼傷」

「天天偷曬戒指」6周狂求婚30次　女友超遲鈍他只好直接下跪

恐怖鵝破窗霸佔計程車　司機害怕報案...警察抵達現場驚嚇：是真的！

被鄰居拜託保管「情趣用品」卻狂飄噁味　她打開看竟是「腐爛人頭」

痛斥CNN假新聞與媒體貪腐　川普發怒「我要開新聞台」

黑猩猩佔領英國國會　班克斯作品3.8億天價拍賣成交

16年未受賞識…模範員工前晚聽到聲音　持刀闖警察總部殺死4同事

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

女力炸裂！扛40Kg瓦斯桶爬3樓 全鄉少她就斷炊...鄰居讚：厲害

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

被鄰居拜託保管「情趣用品」卻狂飄噁味　她打開看竟是「腐爛人頭」

痛斥CNN假新聞與媒體貪腐　川普發怒「我要開新聞台」

黑猩猩佔領英國國會　班克斯作品3.8億天價拍賣成交

16年未受賞識…模範員工前晚聽到聲音　持刀闖警察總部殺死4同事

美國南卡州彩券全開2　1400人中獎共享340萬美元

脫歐倒數！英國管制「B肝、避孕藥」等24類藥物出口　藥廠：預防措施

肯亞巴士超車迎面撞上卡車　釀13死30傷司機雙亡

小黃司機轉頭問「淚臉女為何哭」　她自爆被賣當「孕婦妓院紅牌」結局超勇！

準備更衣上學去…10歲女童突「面癱中風」　媽：她很喜歡做體操

她吃髮10年成習慣　腹痛開刀驚見2公斤「胃狀」毛團

Super M主打歌MV公開6hrs點閱破300萬！一出道直接宣布巡演

港立法禁示威者蒙面　警察執行警務列「合理辯解」仍可配戴

光華餐旅群一米驚人 勇奪農糧署特別獎

全運會／台版平野美宇？　世青銅牌更想有自己的「珮綾style」

餿臭味又夾帶微弱香氣…私梟腐土藏菇神技　海巡神叉一針現形！

10／5~10／26「色彩．無界」公益畫展捐助偏鄉　展場植生牆襯托畫的色彩生命力

工作團隊慘遭小黑蚊包圍襲擊　陳昇有感而發...竟當新專輯靈感

她摸我胸部！大叔控年輕媽大馬路上性騷擾　監視器還原：只碰到肩膀

一去就想奔廁所！醫揭「逛賣場＝瀉藥」背後原因：跟早餐店大冰奶有得比

瘦弱獨居老翁「氣息奄奄」倒臥客廳　熱心鄰長發現報警求援

國際熱門新聞

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」..

男女白天路旁車震　女伸腿出車窗

美移民局：原國籍填「台灣TAI..

賭城槍擊2周年　MGM願賠24..

德民眾請願與台建交　連署破5萬..

辣妹對鏡「露水滴下半球」自拍　..

孫女哭到半夜　狠嬤6樓開窗丟下

伊拉克示威第3天　警實彈開火2..

2宅男邊充電邊玩手遊　睡夢中電..

他用iPhone 3年「變成G..

80歲恐怖嬤宰殺2房客+8歲童..

「保證妳才14歲」　11買春男..

爆！Forever 21創辦人..

京阿尼全球善款　全數用於受害者

更多熱門

相關新聞

87名美軍傘兵墜樹林！1人卡樹12hrs

美軍阿拉斯加第25步兵師第4旅戰鬥隊（空降兵），日前有650名士兵進行夜間跳傘訓練時，竟然有多達87名士兵偏離降落點200至400碼（約182米至365米）之外，最後全數墜入樹林之中，其中有23名士兵受傷送醫，更有一名可憐的士兵掛在樹上長達12小時，直到隔天早上8時才被人發現。

北韓美國今暖身　預備重談無核化

愛犬躲避氣爆失蹤　1年後奇蹟現身

她登山扭到腳　竟被同行山友丟包

泡泡龍男嬰缺失四肢皮膚　父母難抱抱

關鍵字：

女婿岳父Richard Dennis美國Christopher Bergan佛州北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」　選手甩態遭禁賽3年

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

郭泰源正妹女兒看恰恰引退賽淚崩

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

馬俊麟「荒謬6金句」太欠罵！賣慘裝無辜…補刀正宮N次

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

超商茶葉蛋、關東煮噁到爆！店員：死都不碰

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救司機

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面