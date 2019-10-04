女婿黑暗中跳出給「生日驚喜」　嚇壞岳父直接開槍斃了他

▲岳父看到黑影嚇到開槍，沒想到因此擊斃要為他過生日的女婿。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州彭薩科拉(Pensacola)近來發生一起不幸慘案，一名61歲男子因為女婿突然從灌木叢中跳出來，被對方所給的「生日驚喜」嚇到，第一個反應居然是開槍，結果一槍就擊斃對方，其他家人見狀雖然立即給予急救，最後仍無法挽回性命。

聖羅薩郡(Santa Rosa County)警長強生(Bob Johnson)表示，事件發生在本月1日晚間11時，平時居住在挪威的37歲女婿卑爾根(Christopher Bergan)，當天為了慶祝岳父丹尼斯(Richard Dennis)的生日，抵達機場後，在沒有告知的情況下便直奔對方家，想要偷偷帶來生日驚喜，沒想到演變成死亡意外。

丹尼斯晚間11點半聽到後門傳來敲打聲，他前去查看時，卑爾根突然從黑暗中跳了出來，還發出嘶啞的聲音，嚇得他以為遇上搶匪便開了一槍，結果當場把人擊斃。丹尼斯事後向警方解釋，當晚9時半曾有一名親戚來到他家，用同樣的方式敲門，因為後來和對方吵了起來，以為是對方再來尋仇才會那麼緊張。警方認為整起槍擊案是一起不幸的意外，所以不打算對丹尼斯提出指控。

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