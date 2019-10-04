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擊敗Pixel 3！時隔5個月　DxOMark釋出ZenFone 6主相機評測

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▲▼ASUS ZenFone6 實測情境照。（圖／記者黃克翔攝）

▲ASUS ZenFone6。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合外電報導

華碩於今年上旬推出首款主打無劉海的旗艦機款ZenFone 6，其首度搭載的翻轉式相機（Flip Camera），令外界印象深刻。國外相機評測權威DxOMark於5月已發布ZenFone 6的前鏡頭評測，時隔5個月，DxOMark終於發布了該機款主鏡頭的評測結果，ZenFone 6以104分的成績打敗HTC U12+及Google Pixel 3等機款。

DxOMark於今年5月發布ZenFone 6的前鏡頭評測，以98分的成績奪下當時全站前鏡頭最高成績，稍早，DxOMark終於發布了ZenFone 6主相機評測，其中靜態照片攝影成績為107分、影片拍攝成績則為99分，綜合得分為104分，成績亮眼。

據DxOMark的評測報告，ZenFone 6無論是靜態攝影或動態錄影，表現都相當出色，其主要的優點在於快速且準確的自動對焦及良好的噪點控制。在高對比度的條件下拍攝，ZenFone 6可以很好地進行曝光，並在自動HDR準確觸發時呈現合理的高光及陰影細節；而在弱光條件下，雖然無法拍出像三星Galaxy S10+那樣清晰明亮的相片，但仍可獲得一定程度的細節及精細的紋理渲染。

較於明顯的缺點在於，相片邊緣的清晰度會下滑，大色塊如天空等，則會出現偽影，稍嫌不自然。另外，與配備長焦鏡頭的機款相比，ZenFone 6的廣角及超廣角雙鏡頭配置明顯處於劣勢，在中距拍攝下，相片的細節明顯較低，遠距變焦則明顯感覺到照片質量降低。

影片拍攝方面，ZenFone 6優異的自動對焦及穩定系統進一步提高了影片的細節水準，在所有照明條件下錄影皆可快速且準確地完成自動對焦。

DxOMark指出，ZenFone 6擁有一些高階規格，可滿足多攝影要求，而其翻轉相機則不失為一種創新的解決方案，使該機款能使用相同的感測器及相機模組進行前後鏡頭的拍攝。儘管其曝光白平衡表現較不穩定，且缺少望遠鏡頭使其變焦及景深表現相對沒那麼好，但其錄影方面整體而言仍非常出色，讓ZenFone 6成為在拍攝領域上有力的競爭者。

翻轉鏡頭立功！華碩ZenFone 6奪DxOMark自拍評測冠軍

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