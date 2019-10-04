6名外籍移工命喪南方澳　外交部允諾：提供家屬來台處理後事相關費用

記者張乃文／綜合報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日坍塌，共3艘漁船被壓毀，船上更有6名外籍漁工罹難。針對印尼及菲律賓籍罹難移工的後續協助，外交部表示，已將相關資訊轉致印、菲兩國政府，也允諾全力協助罹難者家屬來台灣辦理後續事宜。

外交部發言人歐江安4日回應南方澳大橋意外傷亡事件，罹難人數中，有3名印尼籍、3名菲律賓籍的移工。她提到，外交部除了將資訊轉致印尼、菲律賓政府，也會全力協助罹難者家屬來台辦理後續事宜。另外，外交部也允諾，將提供每位罹難移工2名家屬來台處理後事的往返機票及在台期間的住宿膳雜費用。

歐江安說，外交部將持續與中央災害應變中心、內政部等相關單位，以及印尼、菲律賓兩國駐台機構保持密切聯繫，並全力提供必要協助。

▲南方澳大橋斷裂空拍照。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

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