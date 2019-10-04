刷條碼拖慢結帳速度！他問：行動支付不適合台人？　網推強大替代品：更方便

▲行動支付讓「手機=錢包」，出門帶一支手機即可花錢消費。（圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

大部分的台灣人大概都還是習慣帶著裝有現金的錢包出門，使用手機APP支付的現象並非十分普及。一名網友就發文詢問行動支付是否不適合台灣，對此有許多人回應，認為是因為「悠遊卡太方便」，薄薄一張不卡錢包、結帳逼一下即可，相當快速。

有網友日前在PTT詢問「行動支付484不太適合台灣？」他表示中午看到有人利用刷手機條碼結帳，但怎麼樣都刷不到；另外還有人根本不太會用，結帳時還問店員怎麼操作，反而拖慢結帳速度，「甚至比現金還慢。」

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他表示，明明許多手機都有支援NFC功能，可以直接靠近讀卡機刷卡，其他利用條碼付錢的支付系統真的輸掉一截，好奇其他鄉民怎麼看。

貼文一出，有網友表示，因為有些商家綁會員集點的關係，每次都要刷很多個條碼，時間的確可能拖更久，「還有那種主動掃店家條碼的反而比較慢」、「跟錢包一樣，要先準備好」、「打開還要先輸入密碼」、「綁信用卡不如直接刷實體卡片就好」。

▲ 持悠遊卡不僅可以搭乘大眾交通運輸工具，在許多商家也適用 。（圖／記者劉昌松攝）

不過也有人表示，行動支付之所以沒有那麼普及，正是因為台灣的「悠遊卡」太好用了，根本無須找程式、開程式，「悠遊卡放著逼一下超快」、「悠遊卡太方便，超商又有ATM隨時領錢」、「很多店家、夜市攤只收現金」、「再大的誘因都沒有從錢包拿銅板鈔票方便」。

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