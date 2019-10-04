高雄「潮國慶」系列活動　 韓國瑜：鼓勵市民掛國旗、一起熱愛國家

▲韓國瑜邀請市民家家戶戶掛國旗。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

雙十國慶即將到來，目前在高雄街頭已可見旗海飄揚。高市府觀光局特別舉辦一系列活動，邀請民眾來高雄歡度光輝十月，不僅將在高雄展覽館舉行升旗典禮，還在大樹舊鐵橋配合國慶煙火安排歡樂市集及草地音樂晚會，韓國瑜說今年將擴大慶祝國家生日，更鼓勵市民家家戶戶掛國旗，一起熱愛國家。

▲觀光局安排國慶系列活動。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜出席「潮國慶完全攻略記者會」致詞提到：「高雄今年十月散發不同氣氛，國旗旗海飄揚，國旗非常美麗，心裡也覺得很興奮，今年市府在10月10月將辦升國旗活動，今年市府做兩件事，第一擴大慶祝，也鼓勵高雄市民家家戶戶掛國旗，一起熱愛國家，第二規畫一系列活動，希望大家來高雄，高雄已經好多年沒辦國慶升旗活動，希望大家一起來參與。」

▲鳳山行政中心也已插滿國旗。（圖／記者洪靖宜攝）

觀光局代理局長邱俊龍表示，潮國慶系列活動從10月9日開跑，由民間舉辦「高雄金曲之夜演唱會」打頭陣，邀請知名金曲巨星，如金曲樂團BOXING、金嗓歌后葉璦菱、金曲歌王翁立友等人，邀請海內外同胞齊聚捷運鳳山西站旁廣場一同重溫60-90年代的璀璨光輝時刻。

10月10日上午7點在高雄展覽館東側廣場有別出心裁的升旗典禮，下午3點在大樹舊鐵橋還有草地音樂會，並且還有多位偶像歌手，如金曲新星「孫盛希」、新加坡才子「邱鋒澤」、狼人殺偶像「陳零九」、全能唱跳歌手「鼓鼓」及靈魂歌姬「家家」等眾多歌手接力演唱，與大家一同迎接璀璨的國慶焰火秀。