Google、Levi’s推出第二代智慧型外套Jacquard！　可觸控拍照、撥放音樂兼防盜

▲第二代Jacquard問世，除了硬體升級、支援功能增加外，還有防盜措施。（圖／翻攝自TechCrunch網站）

記者趙正瑋／綜合報導

智慧型穿戴產品一直推陳出新，除了智慧型手錶、智慧型眼鏡外，2017年Google和Levi’s異業合作推出了智慧型外套Jacquard，本月第二代Jacquard問世，除了硬體升級、支援功能增加以外，還有防盜措施，而且連價格也降低了。

Jacquard的左袖搭載特殊觸控材料和藍牙接收器，使用者能將手機與外套連線，在左袖的觸控區內透過不同手勢操作與控制手機，例如：撥放音樂。此外，該外套還增加了防盜和防呆功能，如果手機被偷或忘記拿，超過一定的範圍後就會發出警告。

而且，第二代Jacquard功能升級，用戶可以使用觸控功能讓手機照相，以及用「My Day」功能，安排自己全天行程，而且用戶可使用「Google Assistant」來量身訂作新功能。

此外，外套款式分為一般的Trucker Jacket和較厚的Sherpa Trucker，價格分別為198美元（新台幣6,182元）和248美元（新台幣7,743元）。

第一代Jacquard僅能支援特定的外套，不過第二代Jacquard的藍牙接收器不但變小，而且可以將它取下，裝在另一件Jacquard外套上。

▲第二代Jacquard的藍牙接收器變小了。（圖／翻攝自TechCrunch網站）

Google一直積極開發穿戴式產品，也希望將Jacquard的概念推廣至日常用品，讓人類與智慧型穿戴產品的互動方式更多元。