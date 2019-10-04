雙美出席股數登記過半　監察人典華：10/8合法召開股臨會

▲生技實驗室示意圖。（圖／視覺中國）

記者姚惠茹／台北報導

雙美監察人典華投資股份有限公司學習長林齊國今（4）日表示，股東臨時會主要管轄法院的台北地方法院昨（3）日駁回寶崴光學股份有限公司，並在今日駁回蔡國洲、林金翰、蔣國川、林龍凡等對於雙美股東臨時會的假處分聲請。

林齊國表示，至10月2日上午為止，股代統計已登記將出席的股數已過半比例，因此10月8日的股東臨時會預計將可順利合法召開，並強調要感謝司法機關迅速作出公正裁決，因為這次股東臨時會的召開將有助於提升雙美公司治理，同時維護及提升全體股東權益。

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台北地方法院駁回寶崴光學聲請的裁定指出，聲請人寶崴光學股份有限公司聲請股東臨時會暫時狀態處分，其所主張選任新董監事、討論南科建廠資本支出等案之損害及危險顯屬未定，尚難認其所指損害及危險為立即發生。

此外，針對這次召開股東臨時會致使雙美公司營運受損部分，寶崴光學未就損害程度及具體內容提出具體說明及可資及時調查的釋明資料等，難認此次臨時股東會對於雙美公司、交易對象或其股東之權益造成難以回復之重大損害及影響，是本件定暫時狀態處分之聲請，於法不合，不應准許。

台北地方法院駁回駁回蔡國洲（林金翰、蔣國川、林龍凡）等聲請之裁定，其理由主要指出，兩造間並無爭執之法律關係存在、聲請人未釋明本件定暫時狀態處分之必要性等。

林齊國強調，雙美公司股東臨時會之召集是基於監察人善盡職責及為公司與股東之權益著想，並不涉及外界所指的經營權之爭，一切皆以促進公司健全經營、維護公司形象及全體股東權益保障為優先考量，除希望金可董事長蔡國洲先生能夠回歸理性，不應再對媒體散布不實或汙衊他人之訊息。

林齊國指出，對於報導已對林泉源董事為不實濫告之情節亦應予澄清、還給林泉源董事公道，更應尊重上市櫃公司對於公司治理精神的更高要求標準，一同全面推動雙美公司業務、強化公司治理，促進雙美董事會運作效能，進而增進公司財務業務之效益。