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慧眼看天下／台商資金回流投資等於經濟樂觀？　學者：好政策引導才重要

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新聞節目中心／綜合報導
因應中美貿易戰的效應，許多台商都轉移生產線，這也使台灣出現台商回流的跡象，經濟部投資台灣事務所 3 日通過 4 家台商回台投資案，投資額共逾 40 億元，今年以來台商回台投資額累計已達 6152 億元，但台商回流就等於經濟樂觀嗎，淡江大學財金系聶建中教授在《慧眼看天下》節目中表示，這是一種消極性的撤資返鄉，並非是積極性的投資挹注。

兩岸情勢緊張，國安會日前示警大陸可能片面取消「兩岸經濟合作架構協議」(ECFA)，經濟部長沈榮津則表示，大陸不至於單方面終止，若有最多影響外貿5%；另一方面，中美貿易戰影響，推動促使台商資金回流台灣，讓台灣成為貿易戰中的另類受惠者，而許多台商回台加碼設廠，甚至置產，經濟部長沈榮津接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，經濟部提供一站式服務台商，台商回流投資今年可望突破8千億大關，而這樣可以解讀為台灣經濟樂觀嗎，聶建中則認為，台商回流跟經濟樂觀要分成兩回事來看，台商回流是好事，但要有好的政策引導才重要。

而在國際財經方面，中美貿易戰也是各界持續關注的焦點，美國總統川普爆發通烏門醜聞，民主黨已經啟動彈劾調查，但中美第13輪貿易談判下周於華盛頓登場，川普在國內的政治和經濟壓力之下，會如何跟大陸談判也受到關注，美國媒體分析，面臨政治和經濟壓力，可能使川普在中美貿易戰談判上妥協，尋求與大陸達成有限度的臨時協議；聶建中則認為一定會有影響，因為川普在政治方面如果失分了，必須在經濟上做出表現，才能有加分效果，所以彈劾風暴多少會影響到川普在貿易戰上的談判。

▼更多專訪的內容，將會在10月5日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。

▲▼更多專訪的內容，將會在10月5日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。

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