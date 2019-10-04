影／專家建議購屋三大重點「重大公共建設、門牌、低總價」　新成屋優於預售屋有原因

記者陳心怡／台北報導

每個人都希望能買間屬於自己的房子，但許多人在看房時，都會面臨到同樣問題，到底該買預售屋還是新成屋好？如何選擇一間會增值的房子呢？在《雲端最有錢》節目中，專家替觀眾一一解答，同時也提出三大購屋心法，分別為：附近有重大公共建設、門牌地址很重要和低總價。

東森國際地產執行長廖麟鑫說： 「如果買正馬路邊的房子，未來的增值性，或者是有都更重建機會，相較於買在巷弄內的房子，絕對會高出許多，只要地段好，老屋一樣會增值」。另外，低總價的房子，增值機會也是相當高，專家建議可從北投、文山等機能環境好的地段入手。

許多人也會考慮在各大重劃區購屋，但廖麟鑫表示，盡量不要挑選規模太大的重劃區，因為發展時程會拖較久，搞不好還沒等到增值，就先賠了許多錢。而近期有重大公共建設移入的地方，像是北大林口區，都非常有發展潛力，桃園八德青埔交通機能好，前景也指日可待，但最主要還是以工作距離為優先考量。

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至於該買預售屋還新成屋的問題，專家一致認為新成屋好，很多建商會誇大其詞說預售屋的出售量，導致許多新手投資客受騙。此外，買新成屋優點多，完工品質、銷售好不好都能清楚明瞭。廖麟鑫提到，新成屋可以直接入住，且只需繳利息；預售屋需要一邊繳房租跟頭期款，壓力反而比較大，同時也要承受預售屋的風險，心臟不大千萬別碰。