貝佐斯縮水1380億仍蟬聯首富　前妻衝到富豪榜第15名！

▲貝佐斯蟬聯美國／世界首富。他的前妻麥肯齊(右)則衝到美國富豪榜第15名！（圖／路透社

國際中心／綜合報導

《富比世雜誌》(Forbes)官網周四(3日)發布2019年美國「400大富豪排行榜」，亞馬遜創始人兼CEO貝佐斯(Jeff Bezos)蟬聯冠軍(也是世界首富)。

不過，之前因為付出巨額「分手費」，讓他的身家從一年前的1600億美元大幅縮水掉到「只剩」1140億美元(約3.4兆元新台幣)，減少了460億美元(1380億元新台幣)。

讓貝佐斯身家大幅縮水的最重要原因就是離婚。今年1月，貝佐斯因為「偷吃」被抓包， 被迫跟結縭25年的妻子麥肯齊(MacKenzie Bezos)離婚。上述數字顯示，貝佐斯為離婚付出十分慘重的代價。

而因為拿到大筆「分手費」而首度闖進富豪榜的麥肯齊，身家一口氣衝到了361億美元(約1083元新台幣），在美國頂級富豪榜中高踞第15名！

富豪榜中的第2至第5名分別是：微軟創始人比爾蓋茲(1060億美元)、「股神」巴菲特(808億美元)、臉書創辦人祖克伯(696億美元）、以及資料庫軟體公司甲骨文創辦人艾利裡森(650億美元)。

《富比世雜誌》最新發表的這份「2019年度美國400大富豪榜」顯示，上榜的美國富豪身家總值達2.96兆美元(約88.8兆元新台幣)，創歷史新高，較去年榜單的總值增長2.2%。