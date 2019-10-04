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林鄭引用《緊急法》禁示威蒙面　強調不等於香港「進入緊急狀態」

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▲林鄭月娥4日率司局長召開記者會。（圖／翻攝自香港電台視像新聞 RTHK直播）

▲記者會現場。（圖／翻攝自香港電台視像新聞 RTHK直播）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港特首林鄭月娥今（4）日率司局長召開記者會，宣佈引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》，週六（10月5日）零時零分生效。她同時強調，引用《緊急法》不等於香港進入緊急狀態，所以簡單來說，暴力不升級就不會再出手段，反之港府就要繼續去尋找方法。

面對「是不是只是想打開緊急法這個潘朵拉盒子」的憂慮，林鄭月娥表示，這4個月的衝突不斷升級，所以港府要不斷去應對，最希望看到暴力減退，這樣就不用想額外的應對方案，「我們真的不想看到香港亂下去」，去引用緊急法不是一個容易的決定，因為很容易引起誤會，「不等於香港進入緊急狀態。」

▼林鄭月娥宣佈訂立《禁止蒙面規例》。（圖／翻攝自香港電台視像新聞 RTHK直播）

▲林鄭月娥4日率司局長召開記者會。（圖／翻攝自香港電台視像新聞 RTHK直播）

林鄭月娥今日召開緊急行政會議，通過引用《緊急情況規例條例》的權力，訂立《禁蒙面法》，她下午3點在政府總部地下演講廳，召開記者會說明。

林鄭宣布，引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》，周六（10月5日）零時零分生效；在新規例下，任何人身處受規管的公眾集會或公眾遊行，或非法集結（包括暴動）或未經批准的集結時，使用可能隱藏身份的蒙面物品，即屬犯罪。

林鄭月娥指出，過去接近4個月，因修例引起的示威衝突不斷，不同地區發生超過400場大大小小的示威遊行集會，往往會演變成暴力行為，導致超過1100人受傷，當中有超過300名執法人員；暴力事件頻繁和激烈，暴徒有組織發動破壞，社會陷入恐慌，社會各界對香港前景感到擔心。

她透露，港府正在準備新一份施政報告，會提出措施處理深層次問題，但不幸的見到近日，特別是9月29日及10月1日的暴力事件升溫，包括示威遍地開花、對持不同意見的人用私刑解決、攻擊警務人員等，此外，學生參與示威的比例，所佔比例由開學前的2成半，變成開學後的3成8，中槍受傷的亦是一名中學生。

林鄭月娥說，近日發生的暴力行動升級，令社會進入危險邊緣，加上參與的學生不斷上升，「我們必須盡一切努力壓制暴力，挽救香港的現在，挽救香港的未來。」

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