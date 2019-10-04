主計總處：去年農產品總產值減少3.5%　WPI水果跌幅最多17.6%

▲ 行政院主計總處公布去年農業產值統計。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處公布107年農產品總產值最新統計，根據農委會的數據來看，107年度農產品生產總值達5260億元，年減3.5%，農產品中占比最大的農產(占 51.2％)減 7.4％；而在農產品躉售物價指數(WPI)中，107年較 106 年減 3.4％，其中農產價格跌 8.0％，以水果跌 17.6％最為明顯。

主計總處指出，依行政院農業委員會統計，107年我國農產品生產總值5260億元，年減3.5％，農產品中占比最大的農產(占 51.2％)減7.4％，其中蔬菜及水果分別減2.9％及15.5％；另外，畜產(占 31.7％)增 1.7％，其中豬減 6.9％，雞及牛乳則分別增12.0％及 8.5％；漁產(占 17.1％)及林產(占0.03％)分別減0.6％及16.8％。

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主計總處表示，若觀察農產品生產指數，107年總指數較106年增2.6％，主要原因應是107年氣候平穩，適合作物生長所致。不過，就各類別觀察，農產增3.2％，其中稻穀、蔬菜及水果分別增11.3％、2.7％及1.7％，畜產及漁產亦增3.0％及0.2％，只有林產受竹產量下滑影響，減27.9％。

另外，主計總處透露，農產品價格漲跌易受供給量影響，107年農產品躉售物價指數(WPI)較106年減3.4％，其中農產價格跌8％，以水果跌17.6％最為明顯；畜產因家畜及家禽價格漲跌相互抵銷，與106年相仿；林產及漁產則分別增5.3％及2.9％。