夾到《玩具總動員4》超大盒公仔！　興奮打開卻哭了…「超空虛對比」網笑翻

▲用大紙盒來裝一包超小的叉奇。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

前陣子的《玩具總動員4》吸引很多大人小孩到電影院觀看，其中的新角色「叉奇」還一度颳起旋風。台北一名男網友最近路過娃娃機，看到機台內有一盒大大的《玩具總動員4》紙盒，裡面很有可能是某位人物的公仔，於是他立刻掏出零錢來夾取，最後還真的被他順利夾中，只是沒想到一打開，內容物卻讓他的心瞬間涼掉。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出照片，從紙盒的外觀來看，裡面應該是裝著尺寸不小的公仔，轉賣還可能賣到不錯的價錢，於是他滿心期待地拆開紙盒，但在拆封過程中，他已經感覺到重量異常的輕，而且搖起來感覺只有裝著一小包物品。

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▲夾娃娃要有心理準備，實品可能跟想像中不太一樣。（示意圖／記者陳韋帆攝）



想不到一拆開，內部景象讓原PO超級傻眼，紙盒底部躺著一包用夾鏈袋裝起來的「叉奇」，雖然裡面確實有《玩具總動員4》的人物，但是尺寸非常小也很陽春，與原PO預想的模樣有一段落差，巴掌大的玩具竟然裝在超大紙盒內，讓他無奈地說，「這有沒有算欺騙消費者呢？」

其他網友一看到對比圖，紛紛笑說，「不錯啊餐具組耶！」「好空虛的感覺。」「就跟你買餅乾，但買了一堆空氣是一樣的。」「叉奇：就說了我是垃圾。」「至少不是放一隻叉子跟鐵絲要你自己做…」「嚴格的說他也算是主角吧哈哈，你賺到了。」

還有專業網友指出，內行玩家都知道，這種紙盒裝的產品最好都不要夾，「這就要靠經驗累積了，常打台的人就會知道彩盒不要碰。」「夾娃娃機從去年就開始出現大盒小物。」

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