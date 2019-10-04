屏東千禧公園蚯蚓滿地蠕動　網友驚：該不會又要地震ㄚ？

▲屏東市千禧公園4日清晨出現不少蚯蚓，來不及處理，已被太陽曬死 。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市千禧公園4日早上出現許多蚯蚓，有人認為是昨天大雷雨才讓蚯蚓都爬出泥土來，有人覺得很噁心，議論紛紛；更有網友發言「嚇死我了，該不會又要地震ㄚ」，對此屏東市公所人員表示，這兩星期來，屏東市只要有草地的地方，都出現過這種現象，只是千禧公園今天出現比較多，才引起民眾討論。

屏東市千禧公園人行步道，清晨出現不少蚯蚓，由於蚯蚓爬來爬去，不斷的移動，讓不少早起運動的民眾看了起雞皮疙瘩。針對這種現象，有人說，在下過大雨後土壤飽含雨水，將孔隙封住，土壤中氧氣降低，因此當土壤及雨水中氧氣用盡時，有部分蚯蚓就被迫爬出地表。

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另有人表示，土壤泡水後，土中含氮廢物濃度增加，因此蚯蚓可能會在連續大雨過後爬出地表，利用雨水將含氮廢物清除，並躲避土中升高的含氮廢物量。因此蚯蚓為什麼會在大雨後爬出地表的原因，可能會隨著牠們種類及生活的環境及生理的狀況不同，而有所不同。

屏東市公所養護課吳煥文課長表示，這兩星期來，市區其他公園或有草地的地方，陸陸續續都出現蚯蚓的蹤跡，也接獲過不少農民反映，指田裡出現不少蚯蚓，只是數量都沒有千禧公園這麼多而已。

他說，蚯蚓跑出來後，遇到太陽出來，地表會被曬熱，來不及躲回土內的蚯蚓就會被曬死；千禧公園出現大量蚯蚓後，他指示同仁趕快把牠們掃回草地，減少牠們受到傷害。