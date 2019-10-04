影／《禁蒙令》生效！香港教育局禁止學生「校內外戴口罩、蒙面」

記者劉亭／綜合報導

香港特首林鄭月娥今（4）日下午3時召開記者會，宣布引用《緊急法》通過《禁止蒙面規例》（以下簡稱：禁蒙令），5日零時零分正式生效。香港教育局下午3時許向全港學校發信，要求學校提醒學生及家長，校內外均不可配戴口罩或遮住臉孔。

▲林鄭月娥正式宣布禁蒙面法。（圖／翻攝香港電台）

香港教育局信中指出，在《禁蒙令》下任何人身處合法或非法的公眾集會、遊行中，使用可能會隱藏身分的蒙面物品，即屬犯罪，而為免誤觸法律，教育局要求學校提醒學生，在外出時不要以任何方式遮蓋臉孔。

▲香港先前有多起學校發起「築人鏈」爭訴求，學生皆已口罩遮住臉部。（圖／翻攝自香港眾志臉書）

信中強調，「同學們進行正常日常活動及與師長及同儕相處時絕對沒有需要，亦沒有理由遮蓋臉孔。」除非有宗教或健康原因，此規則不論校內或校外，學生、所有教職員及在學校工作的人士皆適用，希望家長共同配合。

林鄭月娥透露，港府正在準備新一份施政報告，會提出措施處理深層次問題，但不幸的見到近日，特別是9月29日及10月1日的暴力事件升溫，包括示威遍地開花、對持不同意見的人用私刑解決、攻擊警務人員等，此外，學生參與示威的比例，所佔比例由開學前的2成半，變成開學後的3成8，中槍受傷的亦是一名中學生。

她也指出，近日發生的暴力行動升級，令社會進入危險邊緣，加上參與的學生不斷上升，「我們必須盡一切努力壓制暴力，挽救香港的現在，挽救香港的未來。」但林鄭月娥強調，香港沒有進入緊急狀況。

▲香港教育局就《禁止蒙面規例》發信給全港學校。（圖／翻攝自香港突發事故報料區）





▲許多學生參與先前的反送中遊行活動。（圖／記者黃彥傑攝）