重返10億大關　宏達電9月營收12.8億元...月增73.6%

▲左起為宏達電董事長王雪紅、執行長Yves Maitre。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（4）日公布9月自結合併營業收入為12.75億元，月增73.6%，年增1.53%；累計今年前9月自結合併營業收入為82億元，較去年同期減少58.17%。

宏達電昨（3）日正式開賣VIVE COSMOS，為主打新一代無需定位器、便攜、輕量化、精準定位、虛實瞬間切換的高階VR產品，不再需要安裝VIVE定位基地台就能方便使用，全方位提升軟硬規格，並同步推出VIVE Reality System，法人看好有助增添第4季營運動能。

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HTC VIVE虛擬實境產品與策略資深副總經理鮑永哲日前以「5G跨產業大趨勢」為題演講，談到5G在AR、VR與區塊鏈的整合扮演關鍵角色，而宏達電將透過完整生態系逐步實現VIVE REALITY的願景，其中包括VR設備、區塊鏈手機、AI智慧醫療等等。

同時，宏達電在9月的人事大地震中，任命Yves Maitre擔任宏達電執行長一職，帶領宏達電邁向另一個階段，朝5G、XR與AI的未來，而董事長王雪紅則將專注未來科技的策略與企業方向的制訂，以達成宏達電產品組合的持續擴展，以及VIVE Reality遠景的實現。